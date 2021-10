Cuando vieron explotar el volcán, los vecinos del barrio de Todoque, en La Palma, ya supieron que la catástrofe estaba cerca. Abandonaron sus viviendas con lo puesto, sin reparar en lo que quedaba atrás, mientras la lengua de lava que avanzaba hacia el mar se aproximaba cada vez más a ese núcleo situado al suroeste de la isla.

"Vi cómo reventó y no nos dio tiempo más que a subirnos en el coche y salir corriendo. Fuimos pitando para que los vecinos se enteraran", cuenta María Teresa, con la voz rota, a TVE. La lengua más activa del volcán se aproximaba a la zona en la que reside a 120 metros por hora y no pudo prever que terminaría tragándose sus dos casas. Ni siquiera tuvo la oportunidad de rescatar algunas pertenencias entre las primeras cenizas.

Tampoco Valeria y Jesús han podido salvar nada de lo que había en el interior de su hogar, que fue uno de los primeros que quedaron sepultados bajo el magma. "Se derrumbó con todas nuestras pertenencias, nuestros ahorros, todo", dice el joven, que solo pudo rescatar a sus animales y salir corriendo.

Su pareja, Valeria, estaba en el trabajo cuando explotó el volcán y no pudo regresar a casa. Se ha visto obligada, dice, a pedir ropa al Ayuntamiento porque solo tenía lo puesto.

Desde su vehículo, Alejandro asegura estar bastante nervioso por no saber con qué se encontrará: "No sé si (mi casa) está o no está", cuenta.

"Es una incertidumbre constante"

Los vecinos que están en su situación, explica, solo tienen unos 15 minutos para seleccionar qué pertenencias se llevan y abandonar la vivienda, así que ya van por el camino pensando en esos objetos imprescindibles que tienen que localizar a contrarreloj, para no perder tiempo.

"Sabemos que las vidas humanas son lo primero, pero también queremos tener los papeles de todo (como las escrituras de la casa) por si nos los piden, por lo menos tener algo (...) Me lo han recomendado por el seguro. Tienes que tener pruebas porque sabemos que después de esta desgracia también nos va a esperar algo muy terrible", lamenta Gregorio.

“No sé si mi casa se va a salvar, no sabemos nada“

Si el magma inunda todo el barrio de Todoque, él no solo perdería una vivienda, sino también su trabajo, porque vive de la agricultura, como tantas otras familias de La Palma: "Tenemos una pequeña finca, pero el agua ya la han cortado y esas plantas después de esto ya no salen", dice.

"Esto es una catástrofe", subraya, por otro lado, Diana, una joven incapaz de contener las lágrimas mientras cuenta que desconoce todavía si su vivienda ha sido devorada por la lava.

Su suegra, explica, se enteró por los medios de comunicación de que acababa de perder su hogar y no tiene otro lugar al que ir. "Yo, gracias a mis padres, tengo un techo, pero me duele no poder ayudarlos a ellos. Hay un montón de gente durmiendo en los coches. Esto no es algo bonito de ver, es una incertidumbre constante. No sé si mi casa se va a salvar, no sabemos nada", lamenta.