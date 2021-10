El nuevo volcán que está surgiendo en la isla canaria de La Palma cuenta desde la noche del lunes con una nueva boca eruptiva en las cercanías de Tacande, en la localidad de El Paso, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones de los vecinos de la zona. Según estimaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, el nuevo punto de emisión se ha abierto a unos 300 metros del principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar. Hasta este martes, ya son más de 6.000 los evacuados de sus viviendas por su cercanía a la zona de erupción.





Actualmente, el magma está brotando en La Palma de dos fisuras alineadas de norte a sur y separadas entre sí unos 200 metros, con nueve puntos de emisión, dentro de un proceso volcánico que podría clasificarse como estromboliano, el más habitual en las islas Canarias. Estos se caracterizan por su bajo índice de explosividad, con coladas de avance lento, que apenas presentan riesgo para la población si se respetan las indicaciones de seguridad. Sin embargo, en el recuerdo de los palmeros de mayor edad aún está la erupción del volcán San Juan, en 1949, que se caracterizó porque surgieron diversas bocas en distintos lugares de la isla que aumentaron la peligrosidad. Esta es ahora también una de las mayores preocupaciones.

De momento, sin erupciones freatomagmáticas

Aunque los especialistas apuntan a que, de momento, todo está discurriendo dentro de lo previsto, e insisten en que "estamos en el comienzo, en la fase preliminar de una erupción estromboliana, y que aparezcan nuevas fisuras es un proceso normal dentro de este tipo de erupciones". "Veremos muchas más a lo largo de los días. Veremos nuevas bocas, nuevas fisuras, se irán cerrando las antiguas...", explica a RTVE.es José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas.

Mangas destaca las similitudes entre la actual erupción y la del volcán San Juan a mediados del siglo pasado: "En el San Juan, como en todo proceso estromboliano, lo que sucedió justamente es que tuvimos los conos volcánicos, que son centrales, como tenemos ahora, y luego también aparecieron conos secundarios en las laderas, asociados al primero".



Aunque en 1949 sucedió algo mucho más preocupante que, de momento, no se ha producido: las temidas erupciones freatomagmáticas, que destacan por su gran explosividad. "Las erupciones freatomagmáticas o hidromagmáticas se producen cuando en algún momento del proceso eruptivo se mezcla agua con magma. De momento, solo tenemos erupciones estrombolianas y eso no se ha producido, y ojalá no lleguen", describe este geólogo.