La lava que sale del volcán de Cumbre Vieja ha cubierto ya un total de 154 hectáreas y arrasado 320 edificaciones, según el seguimiento por satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea. La erupción continúa mostrando el mismo estilo eruptivo fisural, con mecanismo estromboliano, en una fisura en dirección norte-suroeste. La nueva boca se encuentra muy próxima a los demás activas. La velocidad aproximada media de avance del frente de la colada de lava es de 200 m/h, continuando su avance hacia el mar", con espesores máximos de alrededor de 10-12 metros.

