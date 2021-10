El volcán de La Palma, en erupción desde el pasado domingo, ha entrado en las últimas horas en una nueva fase, en la que se ha registrado un aumento de "la intensidad de la actividad explosiva" de las bocas abiertas.

Así lo ha anunciado en redes sociales el Instituto Volcanológico de Canarias. En las últimas cuatro horas la Red Sísmica Canaria ha certificado "un fuerte incremento en la amplitud del tremor volcánico", lo que supone mayor actividad en la expulsión de lava desde el volcán. A lo largo de este martes se ha podido ver esta creciente explosividad en comparación con la actividad que tuvo el lunes.

A última hora de este lunes se abrió una nueva boca del volcán, la novena, a unos 300 metros de la principal. La emisión de gases y lava de este punto obligó a la evacuación de otras zonas pobladas cercanas. Todas estas bocas forman parte de un volcán de tipo estromboliano, el más habitual en las islas Canarias.

Estos se caracterizan por su bajo índice de explosividad, con coladas de avance lento, que apenas presentan riesgo para la población si se respetan las indicaciones de seguridad. Los especialistas apuntan a que, de momento, todo está discurriendo dentro de lo previsto, e insisten en que "estamos en el comienzo, en la fase preliminar de una erupción estromboliana", según ha explicado a RTVE.es José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas.

Los testigos en la zona más cercana al volcán certifican que visualmente es perceptible el aumento de la intensidad de la erupción, lo que también se puede notar en el rugido del volcán, más activo.

“Vídeo de la erupción hace unos minutos / Video of the eruption some minutes ago #Lapalmaerupcion #LaPalmaeruption pic.twitter.com/0kxjpMq1Js“