La lava del volcán de La Palma, en Canarias, avanza lentamente hacia el mar, ha destruido 185 viviendas edificaciones, entre ellos un colegio, y amenaza muchas más. La lava cubre ya unas 103 hectáreas de terreno, según muestran las imágenes de satélite del servicio europeo Copernicus.

Según la ministra portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, 6.000 personas han sido evacuadas, de ellas 50 con movilidad reducida. No ha habido ningún daño personal, el tráfico aéreo sigue abierto y está funcionando con normalidad en la isla, ha añadido Rodríguez.

La ministra ha llamado a la prudencia y ha pedido a la población que "mantenga" ese "comportamiento ejemplar" y no se acerque a menos de dos kilómetros del centro de emisiones para "evitar la exposición al efecto de los gases". Rodríguez ha explicado que la administración central colabora en el operativo de seguridad con 540 personas (Guardia Civil, Policía y Unidad Militar de Emergencias) mientras las administraciones locales y autonómicas han movilizado a 50 personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el ejecutivo ya está dando los pasos para declarar zona catastrófica.

Aunque se esperaba que la colada de lava puediera tocar el mar este martes en Playa Nueva, cerca de Tazacorte, finalmente no ha sido así porque la marcha de la colada se ha ralentizado: si el lunes avanzaba a 700 metros por hora, este martes lo hacía aproximadamente a 300 metros por hora.

El presidente del Cabildo de La Palma asegura que no prevén más evacuaciones si no se abren nuevas bocas en el volcán

El presidente del Cabildo de La Palma asegura que no prevén más evacuaciones si no se abren nuevas bocas en el volcán

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández , ha explicado en el Telediario Matinal de TVE que en principio, y salvo que aparezcan más bocas, no serán necesarias más evacuaciones .

"Tenemos una angustia fuerte"

Ana Guadalupe González es una de las últimas evacuadas, y ha contado su experiencia en Las Mañanas de RNE. Están agradecidos por la ayuda, pero muy angustiados. "Estamos durmiendo poco. Tenemos una angustia fuerte en nuestra alma".

"Dejamos muchas cosas porque no pasamos del amarillo al naranja, sino al rojo directamente. No pude recoger. Los gatos se habían escapado porque tenían miedo y no los encontramos", ha explicado.

Aunque su casa podría no ser engullida por la lava, temen que la ceniza pueda hundir parte del techo. "Yo aún estoy pagando la hipoteca y ahí está todo el sudor de mi frente. Me preocupa mucho, estoy muy angustiada".

05.32 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ana, evacuada: "Aún estoy pagando la hipoteca. Ahí está todo el sudor de mi frente" - Escuchar ahora

Jonás Pérez, vecino desalojado, ha relatado a TVE que "la colada se está expandiendo hacia los lados (...) Nadie sabe qué rumbo lleva, y puede haber alguna boca más, eso preocupa a la gente". La lava "está bajando por una zona en que se está llevando muchas casas por delante, ese es el problema a corto plazo", ha relatado. "Habrá gente que lo va a perder todo", subrayaba.