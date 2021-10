05:32

Ana Guadalupe González es una de las últimas evacuadas en la isla de La Palma. “Estamos durmiendo poco. Tenemos una angustia fuerte en nuestra alma”, nos cuenta. Su marido y ella están en casa de su cuñado y sus hijos en otra zona, porque no caben. Dice que están agradecidos por la ayuda, pero muy angustiados. En su casa dejaron animales: “Dejamos muchas cosas porque no pasamos del amarillo al naranja, sino al rojo directamente. No pude recoger. Los gatos se habían escapado porque tenían miedo y no los encontramos”. Aunque su casa podría no ser engullida por la lava, temen que la ceniza pueda hundir parte del techo. Ana confiesa que la situación es muy complicada y pide compresión: “Yo aún estoy pagando la hipoteca y ahí está todo el sudor de mi frente. Me preocupa mucho, estoy muy angustiada”. Ahora analizan si alquilar una casa, pero empieza a haber un problema de disponibilidad en la isla.