La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha descartado este lunes crear una empresa pública de energía para poner freno a la escalada sin precedentes en el precio de la luz, que este lunes en el mercado mayorista alcanzará los 132,65 euros por megavatio hora (MWh), una medida que viene reclamando Unidas Podemos desde hace semanas.

Según ha destacado la vicepresidenta en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, la creación de una empresa pública de energía "no es la solución" para rebajar el precio de la electricidad, pues "la evolución de los precios en el mercado mayorista no depende de si una empresa es pública o privada". Por ello, ha apostado por "tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro".

La pasada semana, Unidas Podemos registró en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía, llevando un paso más allá su propuesta dentro del Gobierno de coalición para poner freno a la senda alcista del precio de la luz, que prácticamente a diario marca nuevos máximos históricos en el mercado mayorista. Con esta empresa, que bautizan como 'Producción Eléctrica Española' (EPE), el grupo confederal propone asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando.

La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio su visto bueno a la posibilidad de crear una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión para así poder reducir la tarifa de la luz. Sin embargo, Unidas Podemos en su iniciativa va más allá y propone que EPE gestione también nuevas instalaciones de energías renovables, algo que no tiene el beneplácito de la parte socialista del Gobierno.

En este sentido, en opinión de la vicepresidenta económica, el Gobierno debe centrarse en tomar "medidas eficaces" tanto a corto plazo como estructurales, como un plan de choque "que profundice y amplíe algunas medidas, como las subastas de energía", y al mismo tiempo "reforzar los elementos que pagan los ciudadanos de la evolución de estos mercados mayoristas". Calviño ha dicho que son "conscientes" de que "a medio plazo se va a producir un aumento de los precios la luz por los costes en el mercado mayoristas", pero "lo importante" es que "no lo paguen ni los ciudadanos ni las empresas".