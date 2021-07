Generación Igualdad: el foro de la ONU para que los cambios lleguen a la vida real de mujeres y niñas

Hace 26 años que la Convención de Beijing asentó las bases del gran cambio en la reivindicación de la igualdad de derechos de las mujeres. Ese movimiento internacional intenta replicarse ahora con los Foros Generación Igualdad, auspiciados por ONU Mujeres y con México y Francia como países coorganizadores. "Es como si no hubiera habido una Cumbre por el Clima en todo este tiempo. Era necesario reunir a la comunidad internacional en el plano político y financiero", afirma Delphine O. responsable del Foro de París que reúne del 30 de junio al 2 de julio a representantes de gobiernos, sector privado, movimiento feminista y organizaciones civiles. El programa "Objetivo Igualdad" ha entrevistado a algunas de sus responsables.

"Queremos propiciar cambios reales en la vida de las mujeres y las niñas", insiste Asa Regner, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. Regner incide en que el momento actual es especialmente preocupante porque la crisis del COVID-19 está suponiendo un retroceso en varios niveles: "Las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas durante el confinamiento y durante todo este año. También vemos que la situación económica es peor aún que la de los hombres. El desempleo ha sido peor para las mujeres. Además, en las decisiones de gobiernos, en los paquetes económicos de respuesta a la crisis, las mujeres no han sido incluidas en la toma de decisiones y en las medidas".

La responsable del encuentro francés cree que hay que luchar, por ejemplo, para defender la Convención de Estambul del Consejo de Europa, que no duda en calificar como el mejor marco normativo contra la violencia machista . 46 países lo firmaron y lo han ratificado 34, pero algunos como Turquía han abandonado esta Convención o amenazan con hacerlo, como Polonia o Hungría. "Francia y otros países estamos intentando que todos los adheridos ratifiquen esta Convención y que se adhieran nuevos países, aunque no sean europeos. Túnez ha anunciado que lo hará y eso es una magnífica noticia", asegura Delphine O.

Generación Igualdad

“Es un tema de todas y de todos“

Las expertas coinciden. La generación actual quiere cambios y los quiere ya. Nadine Gasman ve un movimiento que atraviesa toda América: "Le están exigiendo a la sociedad que acelere los cambios, que estén a la altura de nuestro desarrollo legal internacional. Vemos con la creatividad, la fuerza y la energía de las mujeres jóvenes movimientos que van desde el "MeToo" hasta la marea verde, que realmente también dan una idea a toda la sociedad de que no se trata de un tema de algunas, sino que es un tema de todas y de todos".

“La nueva generación pide compromisos: cuotas, leyes, presupuesto...“

Delphine O. está de acuerdo, la generación joven ya no cree que la evolución natural de la sociedad acabe con las discriminaciones y está cansada de esperar. Defiende que las cuotas, por ejemplo, son necesarias, que no se solucionarán las brechas sin ellas: "No se puede esperar más. Harían falta cien años. La nueva generación pide compromisos: cuotas, leyes, presupuesto... En Francia, por ejemplo, hace diez años votamos una ley para aumentar la proporción de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas. Hemos pasado del 12% al 40%. Sin la normativa para las candidaturas de los partidos, no habría tantas mujeres hoy en la Asamblea Nacional".

ONU Mujeres promueve un movimiento transversal, de mujeres y de hombres, en el que cada país, cada sociedad, puede aportar algo, ideas y soluciones nuevas. "Nosotros queremos crear un espacio para divulgar ejemplos de países pobres, ricos, medianos. Lo que sí sabemos es que hay soluciones", asegura Asa Regner. Confía en que del Foro de París salgan compromisos y líneas de acción concretas para trabajar en los próximos años y dar un empujón a la igualdad real y al cambio efectivo en las vidas de las mujeres y las niñas en el mundo.