Los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme han rechazado este jueves que la denominada generación del baby boom - los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970- tenga que sufrir "ajustes moderados" a la baja en sus pensiones.

Los agentes sociales han reaccionado de este modo a las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha avanzado en una entrevista en La hora de la 1 que la puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional supondrá "un pequeño ajuste en su pensión" para estas cohortes de edad o "alternativamente" trabajar unos meses más.

En declaraciones remitidas a los medios, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han criticado la falta de prudencia de Escrivá al haber hecho este planteamiento en el día de la firma del acuerdo de pensiones y antes de haber arrancado las negociaciones para definir este mecanismo que deberá estar listo antes de noviembre y se empezará a aplicar en 2027.

Sordo ha dejado claro que la apuesta de los sindicatos es que esas generaciones tengan pensiones "equivalentes a las que hoy en día estamos sufragando" y que se deberá aumentar el gasto para garantizar esta suficiencia. "Estos mensajes presagian una negociación aún más compleja de la que se prevé", ha añadido en sus redes sociales.

“No hay ninguna propuesta sobre el factor de equidad intergeneracional encima de la mesa.

Cualquier especulación sobre el respecto responderá a la idea de quien la hace.

Y desde luego, estos mensajes presagian una negociación aún más compleja de la que se prevé.“ — Unai Sordo (@UnaiSordo) July 1, 2021

También Álvarez ha incidido en que la postura de los sindicatos en las negociaciones "no va a ir por ahí" y ha tachado de "gran hipocresía" plantear "una división entre pensionistas futuros y actuales". "Yo creo que anticiparse en un día como hoy a qué va a pasar en próximas generaciones no me parece que sea lo más prudente", ha deslizado.