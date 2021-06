La campana de verano arranca en plena negociación por reducir la temporalidad en el empleo, uno de los grandes lastres del mercado de trabajo español y que alcanza en los meses de junio a septiembre su mayor repunte. La de este año seguirá siendo una campaña a medio gas, porque el coronavirus aún continúa marcando nuestras vidas, pero las empresas ya comienzan a ver “algo de luz al final del túnel” gracias al avance de la vacunación, aunque sin perder de vista el último trimestre del año cuando está previsto que finalice la protección de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

“Las perspectivas son mucho más optimistas que las del año pasado: parece que ya no dependemos de rebrotes, la campaña de vacunación va muy acelerada y hay otra serie de planes en paralelo como la llegada de los fondos europeos o la caída en el número de trabajadores acogidos a los ERTE que indican que la actividad se está retomando”, explica a RTVE.es el director del Adecco Group Institute, Javier Blasco, quien apunta a un incremento de la contratación respecto al año pasado del 22 % y un millón de nuevos contratos.

A su juicio, el turismo será el gran dinamizador de la recuperación por la llegada de visitantes internacionales, junto a aquellos nacionales que han decidido disfrutar del verano dentro de nuestras fronteras. Solo en Canarias y Baleares la cifra de contrataciones, según Adecco, se disparará hasta el 50 % y el 60 %. “De semana en semana ha habido más trabajillo, y promete ser una buena temporada”, cuenta Víctor García a TVE, que ha encontrado trabajo recientemente en un camping de Creixell, en Tarragona.

Tan solo en el sector turístico, Randstad prevé que durante la campaña de verano se realicen 438.550 nuevas firmas en la hostelería, comercio, transporte de viajeros y de actividades artísticas y de entretenimiento, una cifra que pese a ser positiva aún se encuentra un 30 % por debajo del volumen alcanzado en 2019. Para el director de Randstad Research, Valentín Bote, aunque aún estamos lejos de los volúmenes previos a la aparición del virus, “este crecimiento de la contratación nos indica que caminamos de manera decidida hacia la recuperación”.

Por sectores, Bote cree que en el transporte se dará un gran impulso a la contratación ya que el año pasado “el turismo que vino estaba muy vinculado al vehículo propio”, mientras que este verano “otras opciones como el avión o el tren empiezan a activarse”. Los perfiles más solicitados serán aquellos relacionados con la infraestructura de transporte, en especial, el personal de puertos, aeropuertos y estaciones de transporte. La hostelería y el ocio, por su parte, seguirán impulsando el empleo en verano si se siguen aliviando las restricciones.

Los perfiles tecnológicos, los más demandados también en verano

Además de las actividades relacionadas con el turismo, en las nuevas contrataciones también tendrá un gran peso la campaña de rebajas pues, tras la "buena" experiencia del comercio electrónico a raíz de la pandemia, se espera que este verano también se dinamice el canal físico. "De ser así, las incorporaciones de estos perfiles comienzan en junio y se alargan durante los meses de julio y agosto, siendo promotores, dependientes y puestos de atención al cliente los más valorados", subraya Bote.

Es el caso de Francisco Casilda, una de las 5.000 incorporaciones que la cadena Leroy Merlin ha realizado en los últimos meses. “Me quedé en paro este enero, eché la solicitud y la verdad es que el proceso ha sido rápido”, explica ahora desde su puesto como encargado de la sección de electricidad en la tienda de Majadahonda, en Madrid, donde trabajan un total de 82 personas. Hace tan solo un año tenían 65 empleados. “Buscamos perfiles de reposición, de logística, de manager de equipo y especialistas de producto”, asegura Rubén García, el director del establecimiento.

Sin embargo, y a pesar de la llegada del verano, los perfiles más buscados por las empresas siguen siendo los del sector IT (informática y telecomunicaciones). Aunque mercados como la hostelería, el comercio y el turismo son algunos donde la demanda de trabajadores crece en el periodo estival, la digitalización de estos puestos revela la necesidad de perfiles más técnicos.

Juan Carlos Sánchez, de 24 años, acaba de finalizar un Grado en Informática en Madrid y ya tiene trabajo. "Hice prácticas durante el último año de carrera y ahora me han contratado", nos cuenta, consciente de que la mayor parte de ofertas de empleo se mueven en su sector. Precisamente la plataforma de empleo Infojobs destaca que las categorías de logística y almacén (10 %) e informática y telecomunicaciones (9 %) son las que más vacantes reúnen.

“La verdad es que nosotros no tenemos un perfil de contratación muy estacional porque el tipo de empresas que dan trabajo a estos perfiles técnicos ofrecen contratos indefinidos”, explica a RTVE.es el director de Marketing de Etalentum Selección, Marc Tierz, quien añade que la demanda de estos perfiles no ha caído desde la irrupción de la pandemia, sino que se ha incrementado. “Hay mucha más actividad económica en verano por el tipo de tejido empresarial o industrial del país, que está muy enfocado al turismo, pero una cosa tira de la otra y, aunque nosotros no seleccionamos a estos perfiles de camareros de piso u hosteleros, también sigue habiendo necesidad de directivos o ejecutivos de compañías hoteleras”, recalca.