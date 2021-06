08:37

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en Las Mañanas de RNE, sobre la vacunación de los jugadores de la selección española de fútbol que este miércoles abordará el Consejo Interterritorial de Salud: "Como no conozco el criterio por el que se reparten las vacunas, como no conocemos los criterios en general, o mejor dicho, síconocemos los criterios y después se desmienten ellos mismos [...] La respuesta del PP es: por favor que el Gobierno escuche a los que saben y que se aplique ese criterio con transparencia, si esto se hiciese así esto no sería hoy un debate en España".