Un 15,7% de los españoles está convencido de que no recuperará la vida anterior a la pandemia cuando se alcance la inmunidad de grupo gracias a las vacunas, mientras que un 11,3% tiene dudas al respecto. Por el contrario, un 61,2% cree que sí que se regresará a la situación prepandémica cuando se sobrepase ese umbral inmunitario, y otro 11,4% considera que la vuelta a la normalidad no será inmediata, pero sí que alcanzará un poco más tarde, según la cuarta entrega del estudio sobre efectos y consecuencias del coronavirus, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) [consulta aquí el documento en .pdf].



En comparación con la anterior encuesta, publicada en diciembre del pasado año, ha subido 14 puntos la población que confía en la vacunación para recuperar la normalidad (desde un 47,6%). Aunque, también ha subido la población que desconfía, hasta 3 puntos con respecto a los escépticos en la anterior encuesta.



En todo caso, el estudio realizado en el mes de mayo deja claro que la confianza en las vacunas contra el coronavirus es abrumadoramente mayoritaria entre la población española, ya que únicamente un 1% del total de encuestados ha mostrado recelos con respecto a su eficacia y la rapidez con la que se han desarrollado. Un porcentaje que asciende al 4,2% entre aquellas personas que no creen que la inmunidad de grupo vaya a suponer la vuelta a la vida prepandémica.



Es llamativo que hace seis meses un 21,9% de la población afirmaba no confiar en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado y dudaba de su eficacia, por lo que cuestionaba la inmunidad de grupo y la vuelta a la normalidad.



Entre estas personas encuestadas que creen que de ninguna manera recuperarán la situación anterior a la pandemia gracias a la inmunidad de grupo, casi un 27% considera que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos, por lo que la vida ya no va a ser igual. Otro 25% opina que aún tiene que pasar más tiempo para recuperar la normalidad y para poder comprobar los efectos de la inmunidad, mientras que casi un 16% piensa que habrá que seguir adoptando medidas preventivas.



Las previsiones del Gobierno apuntan a que España alcanzará a mediados de agosto un 70% de su población vacunada contra la COVID-19, el umbral estimado para lograr la "inmunidad de grupo". Esta barrera inmunológica, que dificulta mucho la transmisión del virus, solo se produce cuando se vacuna una parte muy importante de la población, a la que se suman las personas que han desarrollado anticuerpos tras un contagio previo.