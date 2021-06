La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dibujado este miércoles un escenario poco esperanzador de cara a la recuperación este año del empleo perdido a raíz de la irrupción de la pandemia, ya que las recurrentes olas de coronavirus durante la primera mitad del año han provocado que los índices de pérdidas de horas de trabajo se mantengan en cifras altas en 2021. Según señala en su informe actualizado sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral, el empleo proyectado para este año seguirá siendo más bajo que su nivel previo a la crisis e “insuficiente” para cerrar las brechas abiertas, por lo que al menos hasta 2023 no espera que se logren compensar las pérdidas sufridas.

“Para colmo de males, se espera que muchos de los empleos recién creados sean poco productivos y de mala calidad”, asegura el organismo, cuyas estimaciones apuntan a que la pandemia aún destruirá en 2021 el trabajo equivalente a 100 millones de empleos a tiempo completo, cifra que se reducirá a 26 millones en 2022. Este dato no solo incluye los puestos de trabajo, sino también las reducciones de la jornada laboral.

Según sus cálculos, el pasado año la pandemia destruyó horas de trabajo equivalentes a 255 millones de empleos en el mundo, una cifra que espera se disminuya a más de la mitad en 2021 y a aproximadamente la décima parte en 2022, aunque las cifras aún negativas muestran que "la crisis laboral dista mucho de haber terminado". América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central son las dos regiones más afectadas, con pérdidas estimadas de horas de trabajo en cada caso superiores al 8 % en el primer trimestre y al 6 % en el segundo.

"El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a los jóvenes, que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, recalca el organismo con sede en Ginebra, quien a la vez confía en que la recuperación del mercado de trabajo mundial se acelere en la segunda mitad del año.

No obstante, condiciona esta previsión a que no se agrave la crisis sanitaria. "Los efectos positivos seguirán teniendo un alcance geográfico limitado si no se acuerdan medidas a nivel internacional, tanto en lo que respecta a la distribución de vacunas como en las ayudas económicas, incluido el alivio de la deuda", apunta el texto.

Alerta de que la crisis puede poner en peligro los avances en materia de igualdad La OIT pone el foco de atención también en las mujeres, las grandes perjudicadas por la irrupción de la COVID-19. El organismo advierte en su informe de que la crisis “amenaza con poner en peligro los avances en materia de igualdad de género”, ya que las mujeres han sufrido muchas más pérdidas de empleo, a la vez que ha aumentado su tiempo de trabajo no remunerado. Según sus cifras, el empleo femenino se ha contraído un 5 %, frente al 3,9 % del masculino. Además señala que el 90 % de las mujeres que perdieron su empleo en 2020 abandonaron la fuerza de trabajo, lo que lleva a suponer que su vida laboral va a verse interrumpida durante un periodo prolongado, a menos que se adopten medidas adecuadas. Unos retrocesos que, asegura, "son especialmente preocupantes en aquellas regiones donde las brechas de género ya eran muy acusadas antes de la crisis". Más paro, más ERTE y más precariedad: las cifras que las mujeres soportan por la pandemia, pero también sin ella DIANA FRESNEDA Lo mismo puede decirse del empleo juvenil, que se redujo un 8,7 % en 2020, cuando la media en adultos fue del 3,7 %, unas consecuencias para las generaciones que se incorporan al mercado laboral que según la OIT "podrían prolongarse durante años". "Por otra parte, la pandemia ha perturbado gravemente las oportunidades educativas, sobre todo en las regiones del mundo que carecen de la infraestructura digital y la capacidad para pasar a la enseñanza a distancia", añade.