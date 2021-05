Hace apenas tres años, la movilización de las camareras de piso de los hoteles despertó una enorme ola de solidaridad en España. Los políticos se hacían fotos con ellas y les devolvían a cambio promesas de mejoras. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a recibirlas en la Moncloa. Pero tres años son mucho tiempo si entre medias sucede una pandemia: la COVID-19, que ha paralizado al sector turístico, también ha ensordecido las reivindicaciones del gremio. Las 'kellys', las-que-limpian las habitaciones, se debaten ahora entre el miedo a los dolores propios su oficio y la necesidad de retomarlo cuanto antes. "A mí me llaman mañana y el dolor que tengo me da igual. Me tomaré las pastillas que haga falta. Me tengo que poner a trabajar", dice Luz, camarera de piso desde hace una década en la malagueña Costa del Sol.

Las cifras son elocuentes. En temporada alta, en España trabajan unas cien mil camareras de piso. En abril, el 90% estaban en el paro o en ERTE, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Muchas se han ido reincorporando desde entonces, a medida que los hoteles han reabierto sus puertas, pero Comisiones Obreras calcula que unas 40.000 siguen esperando que suene el teléfono. Luz lleva sin trabajar, sin empujar el carro, desde el año pasado, aunque las secuelas no la han abandonado. "Llevo tres meses con una bursitis en el hombro izquierdo. Me he cortado el pelo porque no me lo puedo recoger", explica.

El trabajo de las 'kellys' es el pilar en el que se sustenta el sector turístico: una habitación limpia y, ahora también, desinfectada. Una tarea repetitiva y exigente —levantar camas, cargar toallas, limpiar cristales— que se hace a toda velocidad, sin respiro, para que el complejo mecanismo del hotel funcione puntual. Para que las habitaciones estén listas a la hora. "Piernas, brazos, pies. Todas padecemos de fascitis plantar, de artrosis, de lumbalgia. Cuando empecé en esto, no sabía que las pestañas dolían", relata Inma, que acaba de volver a la faena que ejerce de forma subcontratada desde hace once años.

Ana, medio siglo en el mismo hotel malagueño, tiene un parte de lesiones aún más extenso: "Tengo los manguitos rotadores afectados, con infiltraciones; lumbalgia; bursitis en las caderas; en las manos, el túnel carpiano infiltrado; y los pies, deformados y con hongos, de las aguas sucias, de meterme en los platos de ducha con el agua caliente". En sus años de oficio, Ana ha ordenado y limpiado más de 200.000 habitaciones y ha hecho medio millón de camas. Mientras, veía a la Costa del Sol crecer hasta convertirse en un polo turístico mundial a la vez que carga de trabajo se iba haciendo más pesada. "Nos fueron metiendo más habitaciones. Todo son espejos, cristales, mamparas de baño que parecen puertas. Y eso se hace en el mismo tiempo que teníamos antes". A sus 62 años, Ana quiere jubilarse cuanto antes —"ya no sirvo para nada"— pero si lo hace ahora, perdería una cuarta parte de su pensión. La pandemia ha hecho su carro aún más pesado. "Le temo a entrar a trabajar, es un estrés constante. Aparte de la limpieza, cuando terminas, tienes que volver a entrar para desinfectar todo el hotel". "Ponte y quítate guantes cada vez que entras en una habitación, separa la ropa en bolsas...La carga laboral es tremenda", coincide Inma.