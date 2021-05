Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado este sábado haber alcanzado varios objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, cuyos medios han informado de al menos siete civiles muertos en el campo de refugiados Al Shati por la ofensiva israelí en las últimas horas.

"Recientemente, aviones atacaron varios lanzacohetes y otras instalaciones subterráneas de lanzamiento", ha informado el Ejército de Israel en su perfil de Twitter, donde ha publicado vídeos de los impactos en el norte de la Franja de Gaza.

Asimismo, ha compartido imágenes del ataque aéreo a la oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, se usaba "para el mando y control de la infraestructura militar".

No obstante, no se ha precisado si Abu Naim ha resultado afectado por el ataque.

A primera hora del viernes, las FDI han llevado a cabo una ofensiva también contra al menos dos operativos de las fuerzas navales de la milicia, los cuáles servían de "depósitos de armas".

Mientras tanto, las sirenas antiaéreas han continuado sonando en las primeras horas de este sábado en distintos puntos de Israel, como Asdod, Ascalón y otras áreas del sur, informa The Times of Israel.

“No cada cohete que Hamás lanza hacia Israel llega a Israel. Algunos de los cohetes de Hamás han fallado y caído en líneas eléctricas en la Franja de Gaza. Más de 200,000 personas en Gaza no tienen electricidad por los lanzamientos de cohetes de Hamás.“

Israel mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre

En el marco del incremento de los ataques, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayyeh, ha pedido este viernes a Naciones Unidas que tome medidas urgentes para "detener la continua agresión israelí" y ha pedido al Cuarteto Internacional que abra "un camino político serio que conduzca al fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente", ha informado la agencia palestina WAFA.

Mientras, el Gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza -la última fue en 2014- y por ahora no se muestra dispuesto a un alto el fuego, si bien una fuente diplomática ha asegurado a The Times of Israel que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días ya que los mediadores, entre los que estarían Estados Unidos y Rusia, se habían mostrado optimistas tras unas conversaciones.

Por su parte, desde Hamás, el líder político, Khaled Mashaal, ha expresado este viernes que el grupo está preparado para el alto el fuego "recíproco", recoge el mismo medio israelí.

Hasta el momento, Israel ha rechazado los esfuerzos de alto el fuego promovidos por Naciones Unidas y Egipto.

Las autoridades palestinas han confirmado ya más de 130 fallecidos, entre ellos una treintena de niños, y más de 900 heridos, mientras al menos nueve israelíes han muerto en el marco de los ataques.

Asimismo, las movilizaciones en disturbios en ciudades israelíes, se extienden, dejando numerosos heridos, daños y detenidos.