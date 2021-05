Netanyahu asegura que la ofensiva en Gaza "no ha terminado todavía"

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido este viernes de que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes hacia Israel, "no ha terminado todavía". El cruce de ataques con las milicias palestinas ha dejado ya más de un centenar de muertos en Gaza y ocho en Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo esta madrugada la noche más intensa de bombardeos, concretamente más de 100, por tierra y aire en Gaza, mientras que en comunidades israelíes no han parado de sonar las alarmas antiaéreas.

El Ejército israelí no ha descartado una ofensiva terrestre en Gaza y tropas adicionales se encuentran posicionadas en las inmediaciones del enclave.

Los milicianos "pagarán un precio muy alto"

"No ha terminado todavía. Haremos todo lo posible para restaurar la seguridad en nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos", ha indicado Netanyahu tras una evaluación de la situación con oficiales de seguridad en Tel Aviv. "En el último día, hemos atacado objetivos bajo tierra. Hamás pensó que podría esconderse ahí, pero no puede", ha advertido el primer ministro en funciones, quien ha dejado claro que "no pueden escapar".

Netanyahu también ha prometido que los milicianos "pagarán un precio muy alto" por los proyectiles lanzados desde Gaza en los últimos días y que han impactado en varias ciudades. Asimismo ha agradecido el apoyo de líderes internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha señalado que Israel actúa "en defensa propia".

Egipto ha asegurado que Israel ha rechazado una tregua, después de que una delegación visitara este jueves Tel Aviv para tratar de mediar en un alto el fuego. El Ejército israelí no ha descartado iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza.