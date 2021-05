España ya ha dicho adiós al -de momento- último estado de alarma para frenar a la COVID-19. A diferencia del anterior, la población ha podido moverse más, pero también ha cambiado la forma de hacerlo: mientras el transporte público colectivo se resentía, el uso de la bicicleta ha despegado. Los expertos en movilidad apuntan a que esta tendencia -que no es nueva, pero sí ha acelerado la pandemia- será determinante en las ciudades del futuro.

Repasamos lo sucedido en estos meses y reflexionamos sobre lo que puede suceder de ahora en adelante.

"Ahora intento programar mis trayectos e ir con más tiempo para compensar el no usarlo", explica Javier, uno de esos madrileños que pasó de usar el metro a sustituirlo casi por completo por ir andando . Fran también prefiere ir caminando, aunque escoge el coche cuando tiene que salir fuera de la capital . Andrea, gallega residente en la capital, se trajo el suyo hace más de medio año, pero opta por dar un paseo siempre que puede.

En el caso del transporte público, la necesidad de reducir los contactos sociales para bajar los contagios hizo que muchas personas evitaran el autobús, el metro o hasta el tranvía. Dejando a un lado los transportes marítimos y aéreos, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los distintos servicios de transporte público colectivo de ámbito urbano y/o metropolitano en España experimentaron una fuerte caída de la que aún no se han recuperado.

En verano se alcanzaron niveles de actividad “normales” con los automóviles , en un período sin limitaciones para moverse salvo a zonas con brotes . Los datos de Apple también permiten observar que durante las Navidades no se registraron movimientos más allá de los habituales -aun con la permisibilidad del Gobierno -, y se mantuvieron así también en Semana Santa , con todas las comunidades cerradas salvo los archipiélagos. Sí es cierto, sin embargo, que en el último mes se comenzaba a percibir mayor trasiego de personas en todos los campos anteriormente descritos, coincidiendo también con una relajación en las restricciones en las distintas regiones.

Los datos de la multinacional Apple reflejan cómo en febrero de 2020 los movimientos terrestres se redujeron al mínimo en tres ámbitos: conducción, transporte público y caminar . No fue hasta la desescalada de mayo cuando repuntaron ligeramente los desplazamientos, sobre todo por carretera -viajes a segundas residencias en la misma comunidad- o a pie -el Gobierno permite pasear en franjas determinadas-.

La mayoría de los entrevistados por DatosRTVE coincide en la voluntad de volver al transporte colectivo cuando se consiga la inmunidad de grupo . Sobre esto, Macip advierte: "Tenemos esta idea de que una vez vacunados podemos hacer vida normal, y no es exactamente así. (...) Una persona vacunada tiene que seguir con la prudencia que estaba teniendo hasta ahora ".

Con un mar de dudas y con nuevas olas de COVID levantándose, hubo gente que se animó a usar sus vehículos privados -automóviles, motos, etc.- para desplazarse. Aunque algunas personas ya lo hacían antes por otros motivos, en otras calaron mucho los mensajes sobre la mala situación epidemiológica.

Pedro Gullón , miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y Profesor de Salud Pública de la Universidad de Alcalá , tampoco descarta que se produzcan contagios en esos ambientes por la afluencia de gente. Sin embargo, puntualiza: "Las aglomeraciones se producen a unas horas muy pequeñas del día, no a lo largo del día" . Para él, la comunicación institucional -en su caso, en la Comunidad de Madrid- en ese sentido ha sido nefasta, sin "una apuesta clara por reforzar servicios para intentar disminuir esos miedos".

Desde el 16 de octubre, el Ministerio de Sanidad comenzó a dar nueva información sobre los espacios donde se solían producir brotes . No fue hasta el 6 de noviembre cuando el organismo incluyó una nota aclaratoria en la que explicaba que era “complicado identificar la fuente de infección” en algunos lugares, como en el transporte público . Sin esa información, afirma el experto, no es posible decir que sea “realmente seguro”. Así, la decisión final habría sido más una cuestión de funcionalidad que de certezas. “ Hemos asumido que era algo necesario , sobre todo en las grandes ciudades”, expone Macip.

Más allá de la percepción de la ciudadanía, ¿sustentan los datos el miedo al transporte público? Salvador Macip , médico e investigador de la Universidad de Leicester y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , recalca las carencias en este sentido: " No tenemos datos suficientes que nos digan cómo se contagiaba la gente en los transportes públicos" .

Frente a lo privado la bicicleta, una modalidad dispuesta a quedarse

La bicicleta eléctrica se ha convertido en el medio de transporte exclusivo de Marce. "Me ayuda a no llegar sudado y a llevar mejor las cuestas de Madrid cuando un coche te atosiga por detrás por no poder adelantarte en la calzada", explica. Vicente aprovecha también cuando hace buen tiempo para pasear sobre dos ruedas. Ambos señalan dos de sus virtudes: la posibilidad de hacer ejercicio y la comodidad de dejarla en cualquier sitio.

01.39 min El uso de las bicicletas se ha disparado en España durante la pandemia

Pese a que durante las primeras semanas del primer confinamiento los ayuntamientos de ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid o Zaragoza cerraron sus servicios públicos, ello no impidió que miles de personas iniciaran sus andaduras con las bicicletas. Las ventas se multiplicaron y en momentos puntuales el mercado se quedó sin existencias. De hecho, muchos clientes tienen aún que esperar meses a que llegue stock para poder adquirir una.

"Nunca se habían visto tantas bicicletas por la calle y esa es la tendencia. Éste es el cambio de la movilidad en las ciudades españolas". Así lo sintetiza Carme Miralles-Guasch, catedrática de Geografía Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos más recientes sobre desplazamientos con estos vehículos datan del Barómetro de la Bicicleta 2019, y hablaban de más de nueve millones de personas moviéndose semanalmente.

José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, destaca el papel de estos vehículos eléctricos: "Hay ciudades que tienen cuestas, difíciles para las personas mayores, y ayudan bastante". Ciudades como Valencia, Madrid o Bilbao han puesto en marcha ayudas directas para adquirir este tipo de productos, incluidos los patinetes -en 2019, en un 5 % de los hogares ya había alguno, según el Barómetro-.