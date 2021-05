"¿Y a los de mi edad cuándo nos toca la vacuna?". El goteo de personas que acuden a las puertas del centro de salud Alcalde Bartolomé González, en pleno centro de Móstoles, es constante. A la puerta dos trabajadoras, pulverizador con desinfectante en la mano, van atendiendo a los pacientes de esta zona básica de salud confinada hasta el domingo por su alta incidencia de casos de COVID. Todavía no se explican el resultado electoral de Madrid. No que ganara la candidata del PP -eso lo daban por hecho- sino el resultado tan amplio obtenido por Isabel Díaz Ayuso, a solo cuatro escaños de la mayoría absoluta.

"Se quejan de todo" -dicen en alusión al descontento de los ciudadanos por los retrasos en las citaciones en una Atención Primaria saturada o al hecho de tener que ir de Móstoles a Madrid a vacunarse- "pero ha vuelto a salir lo mismo". Otro compañero -que también prefiere no dar el nombre- cree que Ayuso ha sabido conectar con el lado "emocional" del votante cansado de la pandemia.

Móstoles -la ciudad más importante del llamado 'cinturón rojo' de Madrid y la segunda más poblada de la región- es el municipio más grande que ha perdido el bloque de la izquierda en las autonómicas del 4M. PP, Vox y Ciudadanos han sumado el 53,1 % de los votos frente al 45,1 % de PSOE, Más Madrid y Podemos-IU. Hace dos años, la proporción fue justo al revés. No es la única localidad de esta zona -en la que vive el 21 % de los habitantes de la región- en la que ha ocurrido. La izquierda -que en 2019 ganó en esta docena de municipios- ha perdido también otras ciudades como Alcorcón y Parla, en este caso por una décima. Conserva otras como Getafe, Leganés o Fuenlabrada, pero en este último caso por apenas 400 votos.

"He votado a Ayuso por tema COVID, no me sé su programa"

La respuesta de este vuelco electoral que está 'desdibujando' a la izquierda en su mayor caladero de votos -en los ayuntamientos de todas estas ciudades gobierna la izquierda- se puede encontrar a pocos metros del centro de salud mostoleño, en el mismo Parque Cuartel Huerta donde está ubicado. Rosa, de 46 años y antigua votante socialista, explica que esta vez ha votado al PP por la gestión que ha hecho Ayuso de la pandemia. "La he votado por el tema COVID, no me sé su programa", reconoce. Tiene una hermana sanitaria y, en ese sentido, sí cree que "quizá" el PP haya mirado "demasiado" por la economía en vez de fijarse en "el cansancio de los sanitarios", pero, si no se abre, justifica, "nos hundimos".

Pedro -nombre ficticio- regenta un bar cerca de la Ermita de Nuestra Señora de los Santos. Este peruano, que lleva 32 años viviendo en España, también votó a Ayuso el 4M después de haber votado a Ciudadanos hace dos años. "Los políticos son casi todos iguales. El mejor de los peores, al menos para la hostelería es el PP", señala en alusión a la decisión de Ayuso de no cerrar en ningún momento la hostelería, como sí han hecho otras regiones, incluso gobernadas también por los 'populares'.

La gestión que ha hecho Ayuso de la pandemia es uno de los argumentos más repetidos por los ciudadanos que han votado al PP, e incluso entre los que no lo han hecho. Ainara, una estudiante de 20 años, explica mientras desayuna frente al Centro Cultural Dos de Mayo que ella ha votado al partido animalista PACMA, pero que está "contenta" de que haya ganado Ayuso "porque Vox no le gusta nada" y cree que ha hecho "una buena gestión de la pandemia".

“No me gusta Gabilondo, pero voté al partido“

A Camilo, de 77 años, le sorprende que la gente piense que el PP ha hecho una buena gestión de la pandemia. Cree que es porque no han estado ingresados como él 20 días en la UCI por COVID. "En el hospital me trataron como a un perro. El 4 de agosto llamaron a mi familia para decirles que no salía", relata tomando el sol en un banco de la plaza Pradillo. "Desde que tengo uso de razón soy socialista. No me gusta Gabilondo, pero voté el partido", añade este leonés de nacimiento cuyo padre estuvo a punto de ser fusilado en la Guerra Civil. "¿Sabes cómo llamo a Ayuso? La presidenta de la taberna".