El candidato del PSOE a las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cargado contra el PP de Isabel Díaz Ayuso, al que ha tachado de ser un partido "ultra" y "conservador" y ha acusado a su candidata de convocar a los ciudadanos a las urnas para poder "acercarse a Vox". Por ello, ha pedido el voto a los votantes "centrados" del PP y Ciudadanos para evitar que Ayuso pueda gobernar con la formación de Santiago Abascal.

"Este PP a la madrileña tiene aspecto conservador y ultra. Y nosotros queremos una mayoría progresista que quiera transformar y regenerar Madrid. Por eso, llamo a todos los ciudadanos que quieran un modelo de transformación para Madrid", ha sostenido en una entrevista en La Hora de la 1.

Gabilondo no teme un posible 'sorpasso' de Más Madrid: "Somos la fuerza que puede hacer ganar a la izquierda"

Para Gabilondo, el PP de Madrid no tiene "nada que ver" con el de otras regiones de España, ni tampoco con los que hay en otros países de Europa, pues, ha su juicio, en la Comunidad de Madrid "va vinculado a la ultraderecha".

Por eso, precisamente ha reiterado su negativa a un posible apoyo a Ayuso tras las elecciones para que no tenga que depender de Vox para ser investida y formar Gobierno si es que ganan los 'populares': "Ni con Ayuso, ni a Vox".

Niega que fuera a haber una moción de censura en Madrid

Por otro lado, el candidato socialista ha negado tajantemente que tras la moción de censura en Murcia presentada por PSOE y Ciudadanos, que provocó un terremoto político a nivel nacional, se estuviera preparando algo similar en la Comunidad de Madrid, tal y como han dicho en numerosas ocasiones dirigentes del PP.

"No había ningún acuerdo para poner ninguna moción de censura con Ciudadanos. Además, ya hemos visto lo que quiere Cs: volver a pactar con Ayuso", ha subrayado.

En este sentido, Gabilondo ha atribuido la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid al "Gobierno fallido" de Ayuso con Cs y a su intento de "aproximación a Vox".

Preguntado sobre el archivo de la denuncia contra el cartel de Vox y los menores extranjeros no acompañados, los llamados 'menas', porque una jueza no aprecia delito, Gabilondo ha señalado que aunque no lo haya, es "poco presentable" porque "se está mostrando a esos menores como una amenaza".