El PP ha insistido en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que tramite la 'ley de pandemias' que ha planteado y que regiría una vez que el estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo, pues consideran que la "excepcionalidad ya no está justificada", y además, así, las Comunidades Autónomas "no dependerán de los tribunales" para fijar sus medidas contra la COVID-19.

Sánchez no prevé prorrogar el estado de alarma cuando acabe el 9 de mayo: "Queremos que sea el punto y final"

Así lo han sostenido este jueves en sendas entrevistas en La Hora de la 1 de TVE y Las Mañanas de RNE los portavoces parlamentarios del Grupo Popular en el Senado y el Congreso, Javier Maroto y Cuca Gamarra, respectivamente.

Ya este miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, volvió a plantear en el Congreso un 'plan b jurídico' que se tramitaría de urgencia y en lectura única con el fin de que pudiera estar en vigor para cuando venza el estado de alarma. Por ello, los 'populares' registraron este miércoles su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Salud Pública para que las comunidades puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad del estado de alarma.

A favor de una legislación ordinaria

"Si Sánchez aprueba la propuesta que ha hecho el PP, [...] en quince días las Comunidades Autónomas no dependerán de los tribunales", ha asegurado en Maroto. A su juicio, se trataría de una solución que evitaría que los dirigentes autonómicos dependieran de la decisión de un juez, que podría tirar "por tierra" sus decisiones si no aciertan.

También la portavoz del Congreso ha remarcado que el estado de alarma está indicado para "algo excepcional", y que "hay que salir ya de la excepcionalidad". En este sentido, una vez superado el estado de alarma, Gamarra ha defendido que se disponga de esta otra legislación que plantea su formación para los casos en los que la "excepcionalidad no esté justificada". "Lo excepcional no se puede convertir en ordinario", ha advertido.

Además, Maroto ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decidir sobre la continuidad del estado de alarma "sin hablar con los presidentes de las comunidades autónomas", los principales "afectados" a la hora de "tomar medidas".

"¿Cuándo nos está mintiendo Sánchez: cuando nos dijo que sin estado de alarma las comunidades autónomas no tendrían cobertura jurídica para tomar decisiones o nos está mintiendo ahora cuando nos dice que no hace falta estado de alarma para que las tomen? Una cosa y la contraria a la vez no puede ser. Nos ha mentido antes o nos miente ahora", ha sostenido Maroto.

Para Gamarra, Sánchez ha renunciado "desde el minuto 1" a liderar la lucha contra la pandemia y se ha marcado como estrategia "quitarse de en medio" para no desgastarse, por eso, "desaparece de la faz de la tierra, salvo que haya una campaña electoral".