La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido este sábado "máxima confianza" en las vacunas contra el coronavirus y en el criterio de los especialistas y ha rechazado que se produzcan "luchas partidistas" respecto al final del estado de alarma el 9 de mayo.

A pesar de los cambios de planificación en la estrategia nacional por la decisión de limitar la administración de AstraZeneca en los menores de 60 años, Darias ha insistido en que "todas las vacunas son seguras y eficaces y cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento" y ha afirmado que el rechazo de la población al suero de la farmacética anglo-sueca es "muy desigual", dependiendo de cada comunidad autónoma.

La ministra considera que debe haber "la máxima confianza" en las vacunas y en las decisiones de los especialistas y ha destacado que lo que ha hecho el Gobierno es adaptar las diferentes vacunas a los grupos de edad.

En cuanto a la vacuna de Janssen, ha dicho que "el martes a primera hora llegan estas vacunas y en principio se va a aplicar de acuerdo con la última actualización de la estrategia de vacunación en la misma tipología que las de RNA; es decir, que iremos convergiendo de 80 años para abajo", ha precisado en declaraciones durante una visita al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

"Hay que actuar de manera conjunta, es extensible a todas , no puede ser que alguna vaya por su lado", ha afirmado la ministra, quien ha señalado que, de los aproximadamente 5.000 contagios registrados este viernes, 2.000 corresponden a Madrid.

Otra alternativa sería que a esas personas no se les vuelva a vacunar con otra dosis más , pues los estudios aseguran que con la primera de AstraZeneca se logra una inmunidad del 70%, ha dicho la ministra. Según ha garantizado, la decisión del Gobierno "vendrá siempre de la mano de la evidencia científica " y ha resaltado que queda tiempo para decidir.

"El estado de alarma no puede existir indefinidamente"

Respecto a la posibilidad de que alguna comunidad autónoma pueda comprar vacunas por su cuenta, ha dicho que confía en que "sea un mero tanteo", pues "no es lo mismo ir de la mano de la Unión Europea que de alguna comunidad autónoma" para adquirirlas.

"No hay veda abierta y la única vía que ve el Gobierno de España, que es la vía de la fortaleza, es ir de la mano con la UE", ha afirmado.

En cuanto al final del estado de alarma, Darias cree que "ha sido muy útil para contener el virus, pero no puede existir indefinidamente". Al respecto ha pedido "corresponsabilidad y responsabilidad" para afrontar la próxima etapa, pues entiende que "lo que no se puede hacer es lucha partidista con el estado de alarma, no todo vale en política".

Sobre la vacunación a los mayores de 80 años, ha dicho que el Ministerio de Sanidad está "satisfecho" del ritmo, que dependen en gran medida del número de vacunas que llegan, y ha señalado que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha vacunado al 95% de ellos.