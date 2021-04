El fin del estado de alarma ha sido el tema principal en la sesión de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Los partidos de la oposición se han unido al reclamo de algunos gobiernos autonómicos, que exigen que se amplíe este instrumento más allá del 9 de mayo para tener margen para luchar contra la pandemia hasta la inmunización de la población, y han denunciado que no existe una alternativa viable a esta herramienta y que retirarla supone una "temeridad". Un argumento con el que discrepa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha insistido en su intención de no prorrogar este instrumento ya que existen "múltiples alternativas para restringir la actividad" en esta fase de la pandemia.

"La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma", ha defendido durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar del Plan de Recuperación que captará los 140.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea (UE) y que remitirá próximamente a Bruselas para recibir los fondos europeos. Según ha señalado el presidente, la decisión responde "al saber de los expertos y los científicos", ya que la situación no es comparable a la que existía cuando se tuvo que recurrir a ella el pasado 25 de octubre, gracias sobre todo al avance de la vacunación. No obstante, ha pedido "unidad", "coordinación" y "responsabilidad individual" para que la nueva fase que se abrirá tras el 9 de mayo tenga éxito, y no se retroceda en la lucha contra la pandemia.

Sánchez ha hecho así caso omiso a los temores expresados por varios presidentes autonómicos como el lehendakari Iñigo Urkullu o el andaluz Juanma Moreno sobre los problemas que pueden surgir en sus territorios si, al ser privadas de recurrir a los toques de queda y los cierres perimetrales, las comunidades se ven obligadas a someter de nuevo las medidas restrictivas al filtro de los tribunales, que ya en el pasado se posicionaron de manera contradictoria.

"La alternativa es la cogobernanza sin estado de alarma", ha enfatizado el presidente del Gobierno, quien ha señalado que existen "múltiples alternativas para restringir la actividad" en esta fase de la pandemia, aunque "evidentemente" las comunidades autónomas "van a necesitar el refrendo de los tribunales de justicia" porque nos encontramos "en un Estado social y democrático de Derecho". No obstante, Sánchez se ha mostrado convencido de que "hay una suerte de garantías jurídicas para poder desplegar las medidas mas allá" de este mecanismo.

Casado pide un "plan b" y Cs que explique qué pasará a partir del 9 de mayo A las peticiones de las comunidades autónomas se han unido todos los partidos políticos este miércoles en el debate del Congreso. Uno de los más duros ha sido el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, quien ha reclamado la activación de un “plan b jurídico” para ello, al tiempo que ha anunciado que ha vuelto a registrar una modificación de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para que, por la vía exprés, las autonomías puedan hacer frente a las pandemias. "Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", ha recalcado. El líder de la oposición ha acusado a Sánchez de "desfachatez" y de "arrogancia" por su comparecencia este miércoles sobre la gestión de la pandemia y el plan de Recuperación. "¿A usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez?", le ha preguntado Casado, y le ha que ha de culpado no legislar porque "prefiere gobernar como Napoleón, en el Real Decreto-ley". 01.13 min Casado exige a Sánchez una ley de pandemias: "Basta ya de excepcionalidad" Mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al presidente del Gobierno que deje la "propaganda" y explique qué restricciones se van a aplicar frente a la pandemia del coronavirus después del 9 de mayo con el fin de "garantizar la seguridad sanitaria y la seguridad jurídica". A su juicio, debe ser el propio Sánchez quien asuma "en primera persona el control de la pandemia". "Señor Sánchez, ¿qué tiene usted pensado hacer después del 9 de mayo? Los ciudadanos deben saberlo, no se puede ir de aquí, sino decirle a los españoles qué va a pasar", ha cuestionado Arrimadas. 00.40 min Arrimadas pide a Sánchez que diga "qué quiere hacer tras el estado de alarma"

El bloque de la investidura, en contra de su retirada Pero los aliados parlamentarios del Gobierno también han advertido al presidente de que no puede dar por finiquitado el estado de alarma sin una alternativa. “Usted ya ha lanzado que se acaba que no se va a prorrogar, ¿qué prisa hay? ¿Es que los datos permiten afirmar esto? Quiero pensar que su decisión es coyuntural, pero espero que vaya a cambiar de opinión la víspera del 9 de mayo”, le ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha planteado que sea una prórroga breve que al menos permita “cambiar la legislación” ya que retirar este mecanismo en estos momentos, a su juicio, supone una "temeridad". "Si no se modifica la ley ordinaria permitiendo a las comunidades autónomas limitar la movilidad no estaremos en una situación cómoda. No nos podemos relajar al final de túnel, esto ya ha pasado", ha sentenciado Esteban. 04.27 min El PNV avisa a Sánchez de la "temeridad" de acabar el estado de alarma "sin alternativa" La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, por su parte, le ha reprochado al presidente que "ha tenido seis meses para hacerlo, para plantear una alternativa" y no lo ha hecho. "No es la actitud que nos esperábamos de su Gobierno”, ha criticado, una opinión que comparten Más País-Equo, PDeCAT, BNG o Compromís. Según el portavoz de este último, Joan Baldoví, el jefe del Ejecutivo se ha "precipitado" ya que "ha quedado demostrado" que, dónde se toman medidas, "funciona". Mientras que los diputados de ERC no han acudido al pleno de este miércoles ya que se encuentran confinados tras haber estado en contacto con un positivo.

Vox y la CUP reclaman el fin del estado de alarma En una posición muy distinta se han situado Vox y la CUP, que han abogado abiertamente por poner fin al estado de alarma. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de querer "seguir pisoteando las libertades y los derechos constitucionales" una vez termine este mecanismo el próximo 9 de mayo, al tiempo que ha vuelto a acusar al Gobierno de protagonizar "la peor gestión del mundo de la epidemia", que además ha sido a su juicio aprovechada para "de modo autoritario" usar "el rodillo" y laminar libertades y derechos fundamentales, y de ser el Ejecutivo "de la muerte y la ruina", pues, a su juicio, ha provocado la muerte de 100.000 españoles y que casi seis millones estén en el paro. Abascal ha señalado también a las comunidades autónomas gobernadas por el PP como "cómplices" por ir "más allá que las socialistas en las restricciones" y sostener junto al Ejecutivo de Sánchez un "consenso liberticida" que ha permitido las medidas del "consenso progre". 01.22 min Abascal acusa al Gobierno de querer "seguir pisoteando libertades y derechos constitucionales" tras el estado de alarma Mientras que Mireia Vehí, de la CUP, ha defendido también no prorrogar el estado de alarma porque, desde su punto de vista, compartido con Abascal, sólo se ha utilizado para restringir derechos fundamentales.