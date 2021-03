Un mensaje con cerca de cien mil visualizaciones en Telegram asegura que “las mascarillas vienen ya contaminadas” y adjunta un vídeo con un audio en alemán donde se ven unos “hilos negros que se mueven”. Es un bulo. Son elementos externos que, debido a la electricidad estática, se adhieren fácilmente al tejido usado en las mascarillas para impedir el paso de los virus. Te lo explicamos.

El vídeo que acompaña el mensaje tiene una duración de 25 segundos y 98.500 visualizaciones sólo en un canal de Telegram donde lo hemos observado. Un rótulo permanente en alemán dice: “Probiert es selber aus. Ekelhaft und leider kein Einzelfall. Bitte verbreiten” (Pruébalo tú mismo. Es asqueroso y, lamentablemente, no es un caso aislado. Por favor, comparte). En la grabación se escucha a una mujer hablando en alemán. Utiliza el zoom de la cámara para ampliar la mascarilla y se muestra sorprendida al descubrir unas finas hebras oscuras que se mueven.

En este artículo de la revista Investigación y Ciencia te explican el papel de la electricidad estática en el funcionamento de las mascarillas. Estos protectores faciales están hechos con tecnología de filtración electroestática, pensada para que su carga detenga los aerosoles con infección, como cuando tocas la piel de alguien y su vello se eriza. La humedad disminuye esa capacidad, y por eso el CSIC presentó recientemente un nuevo modelo que mejora esa circunstancia, como explicó en Las Mañanas de RTVE el investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA) José María Lagarón (1:58).

Le hemos enviado el vídeo a Lagarón y, bajo su punto de vista, “simplemente son residuos de fibra negra que han terminado en el tejido, por contaminación textil cruzada, y uno de ellos se mueve un poco por convección”. La convección es una de las formas posibles de transmisión de calor entre zonas a diferente temperatura, sin que sea necesario que se intercambie material, y se produce por ejemplo cuando un fluido (gas o líquido) lo transporta, como te explican en este post de El Tiempo sobre las nubes de tormenta. En este vídeo de la Universidad de Alicante hay un ejemplo aún más detallado.

El mensaje dice que la mujer alemana “coloca desinfectante sobre una mascarilla nueva”, y es precisamente en esas gotas del fluido donde se aprecia el movimiento de los residuos de fibra negra. Los vídeos sobre “hilos negros que se mueven” en mascarillas que hemos analizado en VerificaRTVE tienen en común la utilización de algún fluido (desinfectante, recién lavado, gota de agua…) para “demostrar” el movimiento de estas trazas de contaminación textil cruzada.

No son bacterias

El vídeo de la mujer alemana también se está viralizando en Twitter. Existen otras versiones que hablan de “hilos negros” en los bastoncillos de los test PCR asegurando que son “bacterias” relacionadas directamente con una afección de la piel.

“Para mí está claro que no son bacterias”, nos confirma Luis Menéndez, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa perteneciente al CSIC. El experto aclara que las bacterias “suelen verse a más de 400 aumentos”, algo que no sucede con el zoom de la cámara que graba esta mascarilla del vídeo de la mujer alemana. “Da la impresión de que la imagen que muestran es un 20x [aumentada 20 veces], no mucho más”, explica Menéndez. “Son muy grandes para ser bacterias”, concluye el experto en Biología Molecular.

Los especialistas que trabajan con Legarón coinciden con su colega del CSIC, Luis Menéndez, en que no es una bacteria: “Lo he estado mirando con mis compañeros microbiólogos y no es una bacteria, no parece un organismo vivo por el tipo de movimiento. Lo más parecido es un nematodo parasitario, pero se requeriría de más magnificación para poder verlos”.