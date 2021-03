El canal de Suez acaba de reanudar el tráfico marítimo tras seis días bloqueado. El 23 de marzo, el carguero de 400 metros de eslora y bandera panameña Ever Given encalló en el paso más estrecho del canal de Suez, paralizando una ruta esencial del comercio mundial de mercancías. Un evento con repercusiones internacionales como este es terreno abonado para las teorías de la conspiración. Impulsadas por Qanon, algunas han llegado a España. Te contamos las que hemos cazado en la red:

No hay pruebas de que el buque sea propiedad de Hillary Clinton

Ha sido viral en EEUU y se ha replicado en España una teoría que sostiene que Hillary Clinton es la propietaria del buque Ever Given que ha encallado en el canal de Suez. Los argumentos que usan sus impulsores no son evidencias sino asociaciones simbólicas. El nombre de la compañía propietaria del buque, Evergreen Marine Corp., coincide con el nombre en código que según esta noticia de la CBS asignó a Hillary Clinton el Servicio Secreto de los EEUU, Evergreen. Se trata de un adjetivo común en inglés que significa “de hoja perenne”.

La segunda prueba que aportan los conspiracionistas es el nombre en código radiofónico del buque, H3RC, que coincide (si obviamos el 3) con las iniciales de Hillary Clinton, HRC. Estas dos coincidencias sirven para afirmar que Clinton es propietaria de la embarcación. No hay ninguna prueba. La propietaria de la embarcación es la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corp. y la naviera que operaba el buque es la japonesa Shoei Kisen Kaisha LTD. No hemos encontrado ninguna conexión entre estas empresas y Hillary Clinton. Tampoco en la última declaración de la renta que hizo pública la política estadounidense, del año 2015.