Reflotado parcialmente el buque encallado en el Canal de Suez tras seis días de bloqueo marítimo

El buque Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, según han informado distintas empresas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", ha indicado la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también publicada por la firma Inchcape, que ha añadido que el barco "está siendo asegurado".

"ÚLTIMA HORA | Reflotado con éxito el buque #EverGiven, encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado, según confirma el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping.



— Las Mañanas de RNE

Por su parte, la Autoridad del Canal de Suez, ha anunciado en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que al amanecer de este lunes se habían iniciado "las maniobras de arrastre para reflotar el portacontenedores" con el trabajo de una decena de remolcadoras que operan desde cuatro direcciones diferentes.

Este avance se ha producido tras el inicio de unas maniobras de arrastre con diez remolcadoras y varias dragas aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes, ha anunciado la Autoridad de Canal de Suez, aunque hasta el momento no ha confirmado la información de que haya sido reflotado parcialmente.