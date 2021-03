En caso de fracasar las negociaciones entre las fuerzas independentistas, el PSC aún confía en postular a su candidato, Salvador Illa, aunque sus opciones de ser investido son prácticamente nulas dada la mayoría absoluta -74 de 135 escaños- de los independentistas.

El propio Illa anunció tras ganar las elecciones que se presentaría a la investidura para ser elegido presidente de la Generalitat y este miércoles, tras su reunión con Borràs, ha asegurado que le ha trasladado su disponibilidad para afrontar un debate de investidura para intentar convencer a la mayoría de la Cámara. "Hay una alternativa y estoy dispuesto a construirla", ha defendido Illa, quien ha añadido: "No se puede ser presidente de Cataluña a cualquier precio, dando la espalda a Seat o no apoyando a los mossos", en referencia a los secesionistas.

