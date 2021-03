10:39

Elecciones en Madrid. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se compromete "solemnemente" a no aumentar los impuetos ni modificar la fiscalidad si es presidente.

"Me comprometo solemnemente a no tocar la fiscalidad durante estos dos años. No voy a tocar el impuesto de sucesiones. La cuestión es que hay que hacer un gran pacto fiscal en toda España para reequilibrar, pero en este momento Madrid es una comunidad rica y tiene recursos y va a tenerlos", ha insistido Gabilondo en una entrevista con Antena 3.