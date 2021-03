El diputado de ERC Joan Josep Nuet ha defendido este miércoles, a su llegada al Tribunal Supremo para ser juzgado por un delito de desobediencia en relación con el 'procés', que el debate sobre las llamadas 'leyes de desconexión' en el Parlament de Cataluña pudo ser "criticable" pero no un "acto delictivo", asegurando que es "inocente".

La Sala de lo Penal ha comenzado este miércoles el juicio contra Nuet por un presunto delito de desobediencia por su actuación como secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura, por haber votado a favor de la tramitación de las 'leyes de desconexión' el 6 y 7 de septiembre de 2017, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía pide para él una multa de 24.000 euros e inhabilitación para cargo público electo de 1 año y 4 meses. En caso de ser condenado, como ya ha sucedido con el resto de procesados de la Mesa del Parlament de aquella legislatura, deberá dejar su escaño en el Congreso.

Dice ser "inocente"

"Afronto este juicio con valentía, con convicción, convencido de que soy inocente", ha dicho Nuet en declaraciones a la prensa a su llegada al Supremo, donde ha sido recibido con aplausos por dirigentes de ERC como Carolina Telechea, Montse Bassa, Mirella Cortés y Bernat Picornell, así como de Junts, PdCat y CUP, y por el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens.

Nuet ha confiado en poder convencer a los magistrados de que "el debate parlamentario que se produjo en Cataluña es absolutamente criticable" pero no un "acto delictivo". "Una cosa es que sea criticable y otra cosa es que se nos trate como criminales. No somos criminales, somos dirigentes políticos que tenemos opiniones políticas y, si en un Parlamento no las podemos expresar, no sé dónde las vamos a expresar", ha planteado.

Sobre lo ocurrido en torno al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, Nuet ha señalado que "fueron días difíciles" que hoy se pueden analizar con "un poco más de perspectiva porque han pasado los años", indicando que "el debate que hubo en las calles de Cataluña se elevó al Parlamento mejor o peor", e incidiendo en que "es criticable".

No obstante, ha sostenido que no hubo desobediencia al TC, sino que los implicados en el 'procés' hicieron lo pudieron para que "el debate se condujera de la mejor manera en el Parlamento catalán". "Por tanto, voy a usar todos los argumentos políticos y jurídicos que permiten que tenagmos una democracia y que haya parlamentos", ha avanzado.