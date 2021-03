El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha tildado de “absolutamente falsas” las acusaciones del extesorero del partido Luis Bárcenas respecto a su persona, ha negado haber destruido unos papeles relativos a la presunta contabilidad paralela del partido y ha negado la existencia de una ‘caja B’ en el PP: “Nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos”.

Rajoy ha testificado por videoconferencia después del también expresidente del Gobierno José María Aznar en el juicio en la Audiencia Nacional por la presunta ‘caja B’ del PP, donde ha sido preguntado por algunas de las acusaciones hechas por el extesorero. Una de ellas, tal y como confesó Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción, es que el extesorero habría entregado a Rajoy unos papeles que demostraban la llamada ‘Caja B’ y el expresidente ‘popular’ los destruyó en ese momento, desconociendo que Bárcenas guardaba una copia.

“En mis 40 años de militante en el partido no he escuchado a ningún dirigente, militante ni empleado hablar de la famosa ‘caja B’”, ha dicho tajante, recordando que los otros dirigentes del partido que han testificado en el juicio tampoco la han reconocido.

Sobre si alentó presiones para evitar que se publicaran los papeles: " Jamás alenté ninguna actuación sobre el asunto . Ni he alentado ni he dado instrucción, ni conozco a nadie que haya realizado las presiones ni que fuera conocedor de las mismas".

También ha rechazado la afirmación de Bárcenas de que un abogado, Javier Iglesias, le ofreció en nombre del PP que su mujer no entraría en la cárcel si callaba o si alteraba las anotaciones de los papeles para crear dudas sobre su veracidad. "Me parece delirante" , ha sido su respuesta y ha añadido: "Los papeles quien los ha cambiado y varias veces ha sido el señor Bárcenas".

El expresidente 'popular' ha aprovechado las preguntas para cargar contra Bárcenas, recordando que durante sus declaraciones en fase de instrucción dijo que no le entregó los papeles sino solo una fotocopia del último folio: "Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo, y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria".

“ Habrá unos papeles de Bárcenas, que serán los papeles del señor Bárcenas y que tendrá que explicar . A mí, desde luego, no me ha entregado ninguna contabilidad B, porque la primera vez que vi los papeles de Bárcenas fue en un diario nacional el 31 de enero de 2013 y es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles”, ha sentenciado, en la misma línea de lo testificado un día antes por la propia Cospedal.

"Jamás he adjudicado una obra en ninguno de los ministerios"

Como ya dijo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, de los temas económicos él no se ocupaba y ha asegurado que el tesorero "jamás" le informó de ningún donativo que recibiera el partido. "He presidido 14 años el comité ejecutivo y jamás he oído hablar a nadie de un donativo", ha asegurado

Al ser preguntado sobre las adjudicaciones de obra pública -por si dichas adjudicaciones fueran a cambio de donaciones- ha respondido: "Yo he sido cinco veces ministro. Puedo asegurarles que jamás he adjudicado una obra en ninguno de los ministerios y jamás supe a quién se adjudicó ninguna obra y nadie me habló de eso".

La acusación que ejerce IU ha querido saber si cuando fue secretario general tuvo una caja fuerte en su despacho. Se ha preguntado que "para qué" necesitaba una caja y se ha quejado de que "hay debates" que no se sabe qué finalidad tienen, a lo que el abogado le ha respondido que es porque Bárcenas ha explicado que sacaba el dinero de una caja fuerte para hacer algunas de las entregas.

Al igual que Aznar y otros exsecretarios generales del PP, Rajoy ha asegurado que nunca tuvo ninguna "competencia económica" dentro del partido y ha reprochado a los letrados que le han interrogado dar credibilidad a los papeles de Bárcenas, que son "mentira" tal y como han confirmado "el 95% de las personas que aparecen ahí": "Utilizan con demasiada alegría a Bárcenas como argumento de autoridad, y eso es peligrosísimo, porque puede dar lugar a errores como los que estoy oyendo aquí".

Rajoy ha reconocido que impulsó un informe interno dentro del PP después de conocerse los llamados 'papeles de Bárcenas' en la prensa en 2013, aunque la acusación le ha reprochado no haber presentado dicho contenido a la causa. El informe, ha explicado Rajoy, concluyó "que no existían" ni la 'caja B' ni los sobresueldos y que "el grueso" de la contabilidad relativa a las asignaciones al PP procedían de "lo que el Ministerio del Interior da a los partidos". Preguntado sobre por qué impulsó dicho informe, ha explicado que "quedó claro" que "este señor" -por Bárcenas- "no estaba haciendo las cosas bien".

Ante las constantes acusaciones de mentir que ha vertido sobre Bárcenas, le han preguntado también por su famoso mensaje al móvil del extesorero en el que decía "Luis, sé fuerte". "Me mandó un mensaje, supongo que buscaba comprensión, y me parecía que debía hacerlo. Sé que fue poco afortunado, pero en la vida no siempre acertamos", ha concluido.