Bárcenas declara que grabó el momento en el que supuestamente entregó el dinero y los documentos de la Caja B que Rajoy destruyó

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reconocido este miércoles en la comisión de investigación de la operación Kitchen del Congreso que fue él quien hizo la grabación del momento en el que supuestamente entregó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy dinero de la presunta 'caja B' del PP y unos documentos con esa contabilidad que el propio Rajoy, según su versión, destruyó entonces.

Bárcenas ha explicado que en un primer momento le dijo al juez de la Kitchen, Manuel García Castellón, que él no había sido quien lo había grabado porque "no podía acreditarlo". No obstante, ha recordado que en una segunda declaración ante el magistrado sí reconoció la autoría de esa supuesta grabación. Además, ha dicho que no sabe quién puede estar en posesión de ella,

El extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comenzado su comparecencia acogiéndose a su derecho a no declarar ante la comisión, argumentando que lo hace para no perjudicar a la causa porque parte de ella es secreta, pero ha respondido luego a algunas de las preguntas que le ha formulado el portavoz del PSOE Felipe Sicilia.

"Por una vez soy acusación en una causa y soy el principal interesado en saber si la cúpula del PP de Rajoy y el Ministerio del Interior organizaron el robo de documentación delicada que yo custodiaba y el secuestro de mi familia", ha asegurado.

La comisión Kitchen investiga si existió un operativo "parapolicial" supervisado y financiado con fondos reservados por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para recuperar documentos y grabaciones que Bárcenas se habría llevado y que eran comprometedoras para el PP, que se encontraba en plenas investigaciones judiciales por su contabilidad.