Goya 2021, en directo: 'Las Niñas', mejor película; Salvador Calvo, mejor dirección por 'Adú'

Málaga acoge por segundo año los Premios Goya, una gala que ha arrancado a las 22.00 y puedes seguirse por La 1, TVE Internacional, RNE y RTVE.es. Antonio Banderas y María Casado presentan la fiesta del cine español en una ceremonia adaptada a las medidas sanitarias de la pandemia de COVID-19 en la que los nominados asistirán telemáticamente. La película Adú, de Salvador Calvo, lidera las nominaciones a los con 13 candidaturas. Le siguen Las niñas, de Pilar Palomero y Akelarre, de Pablo Agüero, con nueve nominaciones cada una, y La boda de Rosa, de Iciar Bollain, con ocho.

Entre los premios que ya conocemos destacan Pilar Palomero, mejor dirección novel por 'Las Niñas', Adam Nourou, mejor actor revelación por 'Adú'; Jone Laspiur, mejor actriz revelación por 'Ane'; y Rozalén mejor canción original con 'Que no, que no' para 'La boda de Rosa'.

Por la alfombra roja han desfilado Belén Cuesta, Antonio de la Torre, Marisa Paredes, Aitana, Jon Kortajarena y Nathy Peluso, entre otros. Lo puedes seguir en directo en RTVE.

Sigue aquí los Goya 2021, minuto a minuto: