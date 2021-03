Con su primera nominación, Mario Casas (A Coruña, 34 años) ha conseguido el premio Goya 2021 al Mejor Actor que, para muchos, debería tener hace años. El intérprete ha querido dar las gracias al público que le ha apoyado "desde hace 15 años", como ha destacado emocionado tras recibir el premio telemáticamente, como el resto de premiados.

Casas también ha tenido un guiño de agradecimiento a todos aquellos que han estado "a tres metros sobre el cielo", en alusión a una de sus primeras películas; y ha mostrado una cabeza de 'Iron Man' que, como ha relatado, su hermano pequeño dijo que le regalaría si finalmente ganaba.

Su salto definitivo al estrellato y a convertirse en el sex symbol de las adolescentes fue con su papel de Hache en la película Tres metros sobre el cielo (2010) y su secuela, Tengo ganas de ti (2012). Películas en las que el actor tenía que quitarse la camiseta por exigencias del guion, algo que le marcó durante años. " Son películas de las que no reniego porque solo me han traído cosas buenas . Incluso si voy a Rusia me reconocen. Lo importante es llegar a toda la gente que sea posible y que disfruten de tu trabajo" -asegura-.

Siendo ya una estrella fue cuando Mario decidió que había llegado el momento de ser un actor y empezó a escoger papeles más arriesgados y valientes, como Grupo 7, de Alberto Rodríguez , la película con la que la crítica empezó a tomarle enserio, aunque los prejuicios todavía pesaban y fue prácticamente el único miembro del reparto que no fue nominado a los Premios Goya . "Fue la película que cambió mi carrera. Alberto me quitó todos los tics que arrastraba de la televisión y empecé a darme cuenta de como es el cine", confesaba el actor.

Busca proyectos "arriesgados"

A partir de entonces su carrera ha combinado producciones con directores de prestigio, como Toro (Kike Maíllllo, 2015), Mi gran noche y El bar (Álex de la Iglesia, 2015 y 2017) o Adiós (Paco Cabezas, 2019); con otras más comerciales como Palmeras en la nieve (2015) o Contratiempo (2017).

Pero siempre ha buscado otros proyectos más arriesgados con los que podía crecer como actor, como Bajo la piel de lobo (2018) o El fotógrafo de Mauthausen (2018), que prometían más de lo que finalmente ofrecieron.

“Me gustan las carreras de Javier Bardem, Jake Gyllenhaal, Shia Labeouf. Tom Hardy o Joaquin Phoenix: porque están en constante descubrimiento, tirándose a la piscina... y a mí me interesa mucho estar en la cuerda floja”, confesaba en una entrevista con RTVE.es por el estreno de No matarás.

“Las carreras no están en los premios, sino en la constancia y en demostrar al público que uno sigue creciendo”, añadía.

Este 2020 ha rodado nada menos que tres películas (Hogar, El practicante y No matarás), que son muy diferentes pero en las que sigue afrontando riesgos, porque si hay algo que reconocer es que Mario Casas es un actor valiente al que le gusta poner a prueba sus límites. Por eso estamos seguros de que este no será el último Goya que conseguirá en su carrera.

“Lo que noto es mucho respeto -aseguraba Mario a RTVE.es por el estreno de No matarás-, ya no solo dentro de mi profesión que siempre lo ha sido así, sino con la gente en la calle, que me dan su opinión de lo que les gusta o no. Después de 15 años de carrera, te das cuenta de que te conocen como actor, y eso para mí es el mayor premio que puedas tener”.

