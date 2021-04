El fantasma de la abstención ha marcado los discursos de los candidatos a las elecciones catalanas del 14F en unos actos de cierre de campaña en la que todos, sin excepción, han llamado a “no quedarse en casa” y a ir a votar en “masa”.

Los aspirantes a gobernar la Generalitat también se han reivindicado como el voto útil o la garantía de cambio al Govern actual. Y si Salvador Illa (PSC) -y un posible pacto con ERC- ha vuelto a ser el centro de las críticas, Vox ha ganado peso en los reproches entre el independentismo y, especialmente el PP.

Todos los líderes nacionales se han volcado en este último día campaña, que termina tras dos semanas marcadas por la bronca, los reproches mutuos y duras acusaciones. Así, a dos días de unas elecciones marcadas por completo por la pandemia del coronavirus, los candidatos han vuelto a evidenciar en sus discursos quién es su competencia más directa y han apelado, incluso, a los votantes de otras formaciones.

Arrimadas, por su parte, ha llamado con insistencia a combatir la abstención este 14F para poner fin a "la doble P", en referencia al 'procés' y a "la mala gestión" de la pandemia: “Si nos quedamos en casa los constitucionalistas, los independentistas dirán que no existimos”. La líder de Cs, que ha votado este viernes por correo, ha incidido: "Sé que es cansino, que estamos en pandemia, pero hay que votar con todas las medidas de seguridad y con toda precaución", ha defendido. Por último, se ha dirigido a Carrizosa: "Puedes estar muy orgulloso de la campaña que has hecho", le ha dicho al candidato del 14F su líder y antecesora en la campaña a la Generalitat en las elecciones de 2017.

“�� @angelschacon : "avui en campanya i demà als vostres amics, els expliqueu que el vot del PDeCAT val triple: un vot per la independència, un vot pel bon govern i un vot per frenar la CUP" #SiThoPensesPDeCAT pic.twitter.com/ssLq8mXCBS “

“��️ president @KRLS : "Si votem opcions que no tenen opcions reals, això obrirà la porta a un tripartit, o un govern del PSC amb suport de VOX. Aquest #14F és molt seriós el que està en joc, ens hi juguem tot el que hem acumulat amb tant de sacrifici i orgull" #LauraPresidenta pic.twitter.com/uEOVbB2T2i “

La candidata de Junts, Laura Borràs , ha llamado a los indecisos y a los “pragmáticos” a apostar por el “voto útil” de su partido y evitar así que "el 155 entierre al 1-O"-. Un voto, ha dicho, con el que lanzar el mensaje al mundo de que el soberanismo "no se ha rendido" . Y ha cargado contra la “vía amplia” que propone ERC para gobernar -que incluye a Junts y a los ‘comunes’: “Incorpora a partidos no independentistas y así no se avanza, nosotros somos la garantía de un gobierno independentista ”. También ha dicho que en lugar del “efecto Illa” -la subida del PSC que pronostican las encuestas- habrá un “efecto Junts” que evitará un Govern socialista.

Aragonès pide el voto para que haya un presidente independentista de izquierdas

El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" que avance hacia la autodeterminación y también para "derrotar al bloque del 155". Aragonès ha advertido, respecto al ‘procés’: “Aquí no ha acabado nada, aquí todo continua porque este país seguirá su lucha y no doblegarán su voluntad, no lo hicieron con un golpe de Estado con el 155, y tampoco lo harán en las urnas el próximo domingo".

Aragonès ha celebrado el final de la campaña en un acto en las Cotxeres de Sants de Barcelona, arropado por el líder de la formación, Oriol Junqueras, y el resto de presos de su formación.

“��[VÍDEO] @junqueras: "Tenim l'oportunitat de garantir un govern independentista i d'esquerres. Si nosaltres no ens hem rendit a la presó, menys us heu de rendir vosaltres davant una urna��. A guanyar i a fer la #República! Fins a la victòria sempre✊!" #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/qnqnn0at1x“ — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) February 12, 2021

Precisamente, Junqueras ha llamado a los independentistas a no rendirse en las urnas: "Os pido que no desfallezcáis, que no os canséis, que no os rindáis. Si nosotros no nos hemos rendido dentro de las cárceles, menos os tenéis que rendir vosotros delante de una urna".