Gobierno y agentes sociales acuerdan que los 'riders' sean asalariados pero ellos piden ser autónomos

Gobierno, patronal y sindicatos han acordado que los repartidores de plataformas digitales, denominados riders, sean considerados "asalariados" pese a que sus asociaciones reclaman ser autónomos. Los agentes sociales seguirán analizando propuestas para intentar consensuar una regulación.

La mesa ha concluido con "todas las partes de acuerdo en que hay que laboralizar a los riders", algo que las asociaciones Asociación Autónoma de Riders, AAR, la Asociación Profesional de Riders Autónomos, APRA, y Asociación Española de Riders Mensajeros, AsoRiders, rechazan de plano y con una nueva propuesta de la patronal CEOE en este sentido.

El Gobierno, según fuentes del diálogo social, aportará ahora un documento de síntesis con las distintas propuestas de las partes en aras de cerrar una regulación que deje clara su condición de asalariados. Aunque la mesa no se va a volver a reunir, las tres partes continuarán trabajando en aspectos técnicos para intentar sacar con acuerdo un texto para la ley.

Las negociaciones para abordar este asunto comenzaron hace más de medio año y se han ido dilatando ante diversos escollos, como su ámbito de aplicación, que se limitó desde una postura inicial más amplia, o la eventual creación de un registro. La oposición de la CEOE a esta ley ha llevado a los sindicatos a pedir al Gobierno que legisle aunque no haya un acuerdo, algo que CCOO y UGT ven probable.

Carta abierta de los riders

Los grandes ausentes de la reunión son varias asociaciones de repartidores que han pedido a Trabajo estar presentes sin que su demanda haya sido atendida. Esta reunión se celebra después de que durante la semana pasada los riders se hayan manifestado en distintas ciudades de España en contra del último borrador. Este miércoles en una carta abierta firmada por las tres asociaciones más representativas (AAR, APRA y AsoRiders) reclaman sentarse a la mesa para negociar.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a RTVE que "la mesa de diálogo social está constituida por ley y que no pueden entrar otras organizaciones o sindicatos", pero el Ministerio se ha reunido con algunas asociaciones de riders y con las empresas de plataformas (Glovo, Amazon, Uber, Just Eat...).

Los repartidores explican en su carta que quieren terminar con "esta absurda situación en la que un Gobierno paternalista que no mira por nuestros intereses, unos sindicatos que no nos representan y una patronal que no parece tener mucho interés en nosotros se creen con derecho a elegir nuestro futuro".

En la misiva argumentan que el Gobierno les pinta como trabajadores precarios, pero la situación es peor para un trabajador de una flota "con un contrato de 15 horas por 400 euros y que tiene que estar disponible para trabajar los siete días de la semana a cualquier hora, además de poner la moto y el móvil".