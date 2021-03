El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no ha evocado durante el Consejo Europeo la flexibilización del déficit de 2012 porque no era el foro adecuado para hacerlo, y ha adelantado que en esta materia los Presupuestos se harán "con arreglo a lo que nos parece razonable y sensato".

"Esto es un tema que no se habla aquí, no se cierra hasta junio, y nosotros presentaremos nuestros Presupuestos con arreglo a lo que nos parece razonable y sensato. A mí nadie me ha preguntado", ha comentado Rajoy a los medios tras la primera jornada del Consejo Europeo.

Rajoy también ha llamado a la prudencia a quienes protestan en las calles ante medidas como la reforma laboral y les ha advertido de que con actitudes violentas "no se consigue nada". Sobre los altercados, ha señalado que, lógicamente, sería mejor "que no pasaran las cosas que están ocurriendo".

"A los que no están de acuerdo, que ya sé que son muchos y que están en las calles estos días, les diría que hay que ser prudentes, que este es un momento difícil, que con eso no se consigue nada y que el Gobierno tiene que hacer las reformas, defender el interés general y trabajar para crear empleo", apunta Rajoy.

Rajoy ha insistido en que es consciente de que hay algunos grupos políticos y otros colectivos en España a los que no les gusta la reforma laboral, pero ha recalcado que había que hacerla. "Era -ha dicho- absolutamente obligado". Asimismo ha reiterado que no adopta decisiones para fastidiar a nadie, aunque se pueda sentir perjudicada alguna organización.

Techo de gasto Este viernes el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto y el cuadro macroeconómico para 2012 en el que se prevé que se ejecuten nuevos recortes, pero no tan serios como los que implicaría cumplir el 4,4% de déficit que negoció el anterior gobierno con Bruselas, ya que exigirían un ahorro de 40.000 millones. Se espera que el techo de gasto parta de una cifra de déficit público que puede superar el 5% y que, en todo caso, se situará por encima del 4,4% que marca el actual programa de estabilidad, según fuentes del Gobierno. El concreto, el Ejecutivo planteará las previsiones de ingresos y gastos de la administración central para este año, lo que arrojará una cifra de déficit del Estado previsiblemente superior al 3,2% planteado hasta ahora y que, sumado al saldo previsto para la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las entidades locales, supondrá un déficit público superior al 5%. De cumplirse estas previsiones, las cuentas públicas que aprobará el Gobierno el 30 de marzo podrían contemplar un recorte adicional de hasta 20.000 millones de euros, que se sumarían a los 15.000 millones ya aprobados por el Ejecutivo, tras el acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones de euros y la subida del IRPF y del IBI por otros 6.000 millones.