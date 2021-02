Grecia vive este miércoles su quinta huelga general de 24 horas del año. Una vez más, los griegos protestan contra las medidas de austeridad anunciadas por su Gobierno. El número de personas que han marchado en las calles de Atenas, según la policía y los convocantes, ha sido inferior al de otras ocasiones: entre 7.000 y 20.000 personas han llegado a la plaza Sintagma, frente al Parlamento, donde se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad helenas y los manifestantes que han dejado varios al menos nueve heridos y 12 detenidos. La huelga ha paralizado el transporte en todo el país: no ha habido ni trenes, ni barcos a las islas, ni vuelos comerciales.

Según ha informado Álex Barreiro, enviado especial de TVE a Atenas, los enfrentamientos no han sido tan importantes como en otras ocasiones, pero la policía ha cargado contra algunos manifestantes: hay al menos nueve personas heridas.

Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar a un grupo de 300 jóvenes encapuchados que, según AFP, les lanzaban piedras y botellas. Según la agencia de noticias, uno de sus fotógrafos ha resultado herido. Hay además al menos 12 manifestantes arrrestados, según ha informado la policía griega.

Para evitar ataques de grupos incontrolados a sus sedes, bancos, hoteles y centros comerciales del centro de la capital griega han instalado sus propios sistemas de seguridad, informa Álex Barreiro, que también ha subrayado que el tráfico se ha vuelto a renaudar en la capital helena alrededor de las 15.00 hora peninsular española.

La huelga ha paralizado los servicios públicos y la actividad económica de la capital griega, informa Efe. Según la Confederación de Trabajadores, que representa al sector privado GSEE, el absentismo laboral "rozó en muchos sectores el 90%". Los comerciantes del centro de Atenas, sin embargo , han mantenido en su mayoría sus negocios abiertos y no se han sumado a la huelga.

"El día a día es cada vez más complicado para la gente", ha asegurado el periodista griego Babis Kokosis a Radio 5. "Vivir con un 40% menos de ingresos es difícil. Así que la mayor parte de los inquilinos están negociando los contratos a la baja con los propietarios porque no los pueden pagar", subraya Kokosis.

Es probable que la troika dé el visto bueno

Unos duros e impopulares ajustes que, junto a las privatizaciones, no conseguirán que Grecia alcance su objetivo de déficit para 2011. Un hecho que el Eurogrupo ha aceptado a cambio de más ajustes aún y más prolongados en el tiempo, pero que según fuentes de la troika (el grupo de técnicos del FMI, UE y BCE que analizan las cuentas griegas) citadas por Reuters, aún no se ha acabado de ver con exactitud, aunque las perspectivas hasta 2012 no son buenas.

En cualquier caso, el informe de la troika, fundamental para que se libere el sexto tramo de ayuda del primer rescate, valorado en 8.000 millones de euros, será positivo. "Siempre hay una posibilidad de que sea negativo, pero creo que al final será positivo", han asegurado fuentes cercanas a la negociación a Reuters, que no han señalado cuándo se conocerá ese informe.

Lo que si han querido subrayar es que se avanza "sin contratiempos" en las reformas estructurales y que uno de los principales puntos en los que se debe incidir es en la consolidación del sector bancario griego. "Esperamos algo más que el acuerdo de fusión entre Alpha Bank y Eurobank", han señalado.