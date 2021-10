De nuevo un grupo de ricos que quiere pagar más impuestos. En Alemania, donde medio centenar de millonarios se han sumado a una iniciativa a la que llaman Ricos por una tasa para los ricos. Se suman así a las peticiones realizadas en este mismo sentido en EE.UU. y Francia, país que ya ha aceptado la propuesta y ha anunciado más impuestos para la élite económica del país.

Los 50 millonarios germanos que han firmado la petición dicen que si los que ganan más de 500.000 euros pagaran más, no habría problemas de déficit. "Me avergüenzo de dónde han llegado los políticos: que tengamos que ser los ricos los que pidamos pagar más impuestos porque los políticos no hacen lo que tendrían que hacer", subraya Dieter Lehmkuhl, una de las caras de la propuesta, que lleva en marcha ya un par de años y que pide que los que más tienen sean los que más pagan.

En concreto, que los más de dos millones de alemanes que ganan más de 500.000 euros al año paguen un 10% más. Se calcula que la bajada de los impuestos a los ricos ha hecho perder al estado germano hasta 50.000 millones al año. Con la tasa que proponen los millonarios alemanes se recaudarían entre 100.000 y 160.000 millones. Nadie a estas alturas, dicen, hablaría de déficit ni de recortes sociales.