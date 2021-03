Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda, ha expresado sus dudas sobre la reforma laboral que aprobada por el Gobierno. "Hay elementos satisfactorios que van en la buena dirección, pero a uno le queda la duda de si será suficiente", ha señalado Solbes durante su intervención en 'Expomanagement 2010', donde también ha apuntado que la reforma puede corregir algunas dificultades del mercado, pero tiene también "algunos problemas".

"Esta reforma mejora la situación actual pero no cambia conceptualmente las cosas", ha concretado el ex ministro, quien también ha lamentado que se tramite como proyecto de ley, porque es "imprescindible" disponer de todas estas medidas cuanto antes y porque "no se puede retrasar".

Distinguir entre "lo urgente y lo importante" El ex vicepresidente segundo del Gobierno ha afirmado que, aunque posiblemente el texto encuentre un mayor respaldo político en el Parlamento, hay que tratar de distinguir entre "lo urgente y lo importante" y ha subrayado que, si hubiera estado todo pactado "habría ayudado a ganar credibilidad y confianza". A su entender, cualquier reforma laboral debería tener como objetivo fundamental que el coste del despido no sea un "desincentivo" para la contratación y permitir que la negociación colectiva no sea un "obstáculo" para el ajuste de empresas.

"Mejor que hace 10 años" A pesar de sus críticas, Pedro Solbes ha insistido en la idea de que España "está mucho mejor que hace 10 ó 15 años" porque cuenta con una mayor población activa, mejor formada y con una gran capacidad empresarial. "Sigo siendo un optimista y veo las cosas bastante bien, aunque creo que hay que hacer las cosas que hay que hacer y ponerse a trabajar". Respecto a la consolidación fiscal y el esfuerzo del Gobierno para que el déficit público no supere el 3% en 2013, Solbes sólo ha dicho que el programa del Ejecutivo ha sido "muy criticado" porque prevé crecimientos para 2011 que "no parecen muy realistas".