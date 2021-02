Preguntas y respuestas sobre el volcán islandés

¿Existe algún precedente de accidente aéreo por cenizas volcánicas?

El 24 de junio de 1982 el vuelo 9 de British Airways, Londres y destino Auckland (Nueva Zelanda), sobrevolaba el Océano Índico al sur de Yakarta. La tripulación vio como se formaba en el parabrisas un efecto similar al resplandor producido por fenómeno atmosférico conocido como fuego de San Telmo.

El avión estaba volando a través de la nube de ceniza provocada por la erupción del monte Galunggung en la isla de Java. En tres minutos el Boeing 747 se convirtió en un planeador al parase sus cuatro motores.

Al dejar de funcionar, los motores se enfriaron y se desprendió la suficiente cantidad de ceniza fundida como para que pudieran volver a arrancar, aunque al cabo de un rato el motor número dos volvió a pararse.

La tripulación, en plena noche, no detectó la nube porque el radar estaba diseñado para detectar nubes normales y no secas como las de ceniza. Consiguieron aterrizar a pesar de no ver nada por la erosión que provocó la ceniza en el parabrisas de la cabina.