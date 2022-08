El caso Gürtel, la trama del Vito Corleone español

Si ha habido un caso de corrupción por antonomasia en 2009, ese ha sido Gürtel. Una presunta trama encabezada por el empresario Francisco Correa, Don Vito Corleone, como se hacía llamar, y ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular.

Entre los imputados hay tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid, cuatro ex alcaldes de municipios madrileños, un ex alto cargo del PP gallego, un diputado y un senador, Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP hasta su dimisión en junio.

Garzón, el primer instructor del caso, acusó a Correa en el auto de su encarcelamiento de dirigir un "conglomerado de empresas" que llevaba más de diez años repartiendo "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" del Partido Popular para "obtener contratos".

Cuando el juez se inhibió en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, Garzón detalló en otro auto que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

Este sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando Rajoy asumió las riendas del partido en el congreso del PP celebrado tras la primera victoria de Zapatero.

Los cambios en la dirección del PP supusieron una ruptura a nivel nacional con las empresas de Correa, que trasladó su actividad a Valencia con la creación de una nueva sociedad, Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', calificado de "amiguito del alma" por el propio Camps en una conversación telefónica.

Si ayer hablaba de "indiferencia ante algunas cosas", hoy ha dicho que su partido no mirará para otro lado y que exigirán responsabilidades. Rajoy lo ha asegurado ante los suyos en un acto para hablar de los presupuestos generales.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy , ha insistido estos meses en que la trama Gürtel no es un caso de corrupción del partido y menos de financiación ilegal, sino una trama "que se ha aprovechado" del PP .

Los únicos que están en la cárcel , desde que los envió Garzón el 10 de febrero de 2009 , son Francisco Correa , su número dos y ex secretario de organización del PP gallego hasta 1999, Pablo Crespo , y el testaferro y primo de Correa, Antoine Sánchez . Para este último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado su libertad bajo fianza de 600.000 euros.

Entre los imputados por Garzón estaban el ex alcalde de Mahadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, y los entonces primeros ediles de Boadilla del Monte , Arturo González Panero, Arganda del Rey , Ginés López y Pozuelo de Alcorcón , Jesús Sepúlveda. Todos ellos del Partido Popular.

Al menos hay cinco detenidos en la operación contra una presunta trama de corrupción. La Policía investiga en varios municipios de Madrid, Andalucía y Valencia. Por el momento, no hay ningún político entre los arrestados.

Tras conocerse parte del sumario, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, forzó el abandono de estos tres diputados del grupo popular de la Asamblea y de los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamó al Tribunal Supremo que asumiera toda la instrucción del caso Gürtel en Madrid, este órgano judicial sólo investiga al senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino .

Gürtel en Valencia

El TSJ de Valencia llegó a investigar la rama del caso Gürtel en esta comunidad, con la imputación del mismísimo Camps por haber recibido supuestamente unos trajes de la trama, pero archivó la causa el 3 de agosto al no apreciar cohecho con el voto en contra de uno de los tres magistrados.

La decisión ha sido recurrida por la Fiscalía y ahora es el Supremo el que tiene que pronunciarse sobre si se reabre o no el caso.

Baltasar Garzón se inhibió a favor del TSJ valenciano el 5 de marzo a través de un auto en el que se acusaba al presidente de esta autonomía de haber aceptado que Orange Market le pagara ropa por 12.783 euros a cambio de otorgar contratos a esta sociedad entre 2005 y 2009 por valor de cuatro millones de euros.

El 21 de abril, el TSJ de Valencia se declaró competente para investigar por un presunto delito de cohecho a Camps y a otros tres cargos del PP más: el ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Bertoret.

Camps declaró ante del juez que él "siempre pagó al contado y de sus bolsillos los trajes" aunque no ha aportado ninguna factura.