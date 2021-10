El levantamiento de un tercio del secreto del sumario del caso Gürtel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto de manifiesto que la presunta trama de corrupción se extiende hasta Galicia, aparte de a Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, pone en el punto de mira al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que presuntamente recibió regalos de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa.



Así, el sumario recoge que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el segundo de la trama corrupta -en prisión provisional, al igual que Correa-, comentó en un conversación en la cárcel con su abogado intervenida por la Policía que existían gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999. Estos ingresos sin justificar asciende a 584.580 euros, según el informe policial



Crespo mostraba su preocupación por si el dato se iba a filtrar a la prensa apenas unos días antes de la celebración de los comicios autonómicos gallegos. "El lío que se puede montar es morrocotudo", le dijo a su abogado. "Esto va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario", señaló Crespo, para después interesarse por los plazos de prescripción de este tipo de delitos.



Un coche y un reloj



Los alrededor de 17.000 folios del sumario que han visto la luz también muestran que Crespo y otro de los imputados, Álvaro Pérez 'El Bigotes', hicieron gestiones para conseguir un vehículo para el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, según revelan varias conversaciones entre ambos intervenidas por la Policía.



Costa también fue objeto de otra conversación entre Crespo y Álvaro Pérez, en la que 'El Bigotes' asegura que Costa "está como un niño con zapatos nuevos" tras haber recibido un lujoso reloj, valorado en 20.000 euros, del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.



Además, Correa también se jactaba de tener "contactos políticos" con el actual vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, para recurrir a él si surgían problemas en un asunto de especulación urbanística que tramaban.



En las declaraciones ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional, además Correa se refirió a una "cierta relación" con el ex ministro de Fomento del PP Francisco Álvarez Cascos. "Me dio una cuenta en AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos", dijo.



Sin descansar desde prisión



El sumario revelado también pone de manifiesto que los principales cerebros de Gürtel, Correa y Crespo, diseñaron un plan desde la prisión de Soto del Real para controlar la investigación de la trama corrupta, gracias a la ayuda de sus abogados y varios de los imputados.

Incluso ambos eligieron a "sus abogados en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales", además de mostrar sus preferencias por que la causa la llevara el TSJ de Madrid ante la posibilidad de tener contactos con personas de este órgano judicial.



Por otra parte, la trama también salpica al yerno del ex presidente José María Aznar, Alejandro Agag, que aparece en las anotaciones de la 'Caja B' de las empresas de Correa.



Además, el empresario y presunto cabecilla de la trama llegó a declarar ante el juez que el yerno del ex presidente propuso a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', para que organizara los actos de Aznar, según se revela en la parte del sumario declasificada, y "Ana Botella se enamoró de él".



66 contratos en la Comunidad de Madrid



El sumario también recoge que la Comunidad de Madrid adjudicó 66 contratos por valor de 760.717 euros a cuatro empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008.

Los contratos que se recogen en el sumario relativos a la Comunidad de Madrid proceden de hasta nueve departamentos diferentes del Gobierno regional, la mayoría dependientes de la entonces Consejería de Cultura y Deportes, cuyo titular era entonces el diputado autonómico Alberto López Viejo, imputado en la trama.