El PP denuncia escuchas ilegales a dirigentes de su partido que no están en los sumarios

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, ha afirmado hoy que a su partido la personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su formaciónCospedal se ha reafirmado en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y ha lamentando además que España viva ahora "un Estado policial" como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no sevivía.Un "Estado policial" que,, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia"."Perseguir a la oposición", como el PP cree que hace el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, resulta "propio de un sistema antidemocrático", ha recalcado. "pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado acto seguido.La número dos del PP ha denunciado que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial. "Y se hacen de manera ilegal, nos consta", ha puntualizado Cospedal, quien ha apuntado queCospedal ha advertido de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno "intentan corromper a las instituciones de la democracia", incurriendo así en un caso de "corrupción política".Asimismo, ha asegurado queen la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser "garante de la ley y del Derecho para todos los ciudadanos".Ese malestar, ha dicho, se ha acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica quecontra Francisco Camps.ha apostillado Cospedal, quien no se ha retractado de sus palabras de hace dos días pese a las críticas que ha recibido desde las filas socialistas.Para la número dos de los populares, a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía "persiguiendo a ETA en muchas ocasiones", y sin embargo han visto hace poco a De la Vega dando instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.El PP, en esta tesitura,y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía.Por su parte, el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha respondido al PP que la Fiscalía "persigue todo tipo de delitos", aunque a su juicio los 'populares', al criticar al ministerio público,Frente a las manifestaciones del PP acerca de que el Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado para "perseguir" a Francisco Camps en lugar de a ETA, Hernando salió en defensa de la Fiscalía recalcando que "cuando persigue y detiene a presuntos delincuentes, lo hace sin tener en cuenta si son militantes de un partido o si tienen cargos públicos o no".Hernando ha subrayado que, a tenor de las acusaciones del partido presidido por Mariano Rajoy, "loo de guante blanco y que tampoco se detenga a sus militantes o altos cargos".En un comunicado, ha señalado que el PP "quiere que se aplique la ley y el Código Penal a su conveniencia o a la carta y la Fiscalía y los jueces ni pueden ni deben actuar a la carta o en virtud de la conveniencia de un partido político".