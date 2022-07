El ministro de Justicia, Mariano Fernéndez Bermejo, ha presentado su dimisión este lunes por la "utilización" que se está haciendo de su encuentro en una cacería con el juez Garzón, tal y como él mismo ha anunciado en una conferencia de prensa urgente, que ha levantado una gran expectación.



Su sustituto será Francisco Caamaño Domínguez, que actualmente ocupa el cargo de secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Tomará posesión mañana a las 10.30 horas ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.



El hasta ahora titular de Justicia ha dicho que lo mejor que puede hacer por el proyecto del Gobierno socialista es dejar su puesto a otro. "Nadie es indispensable y nadie debe estar amarrado a un puesto", ha manifestado Bermejo, quien ha asegurado que su "bagaje de ilusión por el proyecto de la Justicia y por el proyecto socialista es envidiable".



"Los cargos públicos son para servir y en el momento que uno percibe que no puede seguir con el nivel que uno quiere, debe marcharse y seguir trabajando desde otro lado", ha añadido Bermejo, quién ha explicado que trabajará por el proyecto socialista desde el Congreso de los Diputados, donde seguirá ocupando su escaño.



Según informa la Agencia Efe, el ministro ya presentó su dimisión la semana pasada, cuando se supo que había cazado en una finca de Jaén sin tener licencia para ello, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le emplazó a una nueva reunión hoy mismo, cuando Fernández Bermejo ha insistido en sus razones y ha vuelto a presentar su renuncia "irrevocable", que ya ha sido aceptada por el presidente del Gobierno.



Fuerte polémica por la cacería



El titular de Justicia se ha visto envuelto en los últimos días en una fuerte polémica tras su coincidencia en una cacería con el juez Garzón, que investiga una presunta red de corrupción política vinculada al PP en la denominada operación Gürtel. El propio Bermejo había reconocido que esta cacería fue "inoportuna". Eso sí, hace unos días dejó claro en la sesión de control al Gobierno que su intención no era la de dimitir porque, según señaló el propio ministro: "Tengo que trabajar por España".



El PP ha pedido en reiterada ocasiones su dimisión por este hecho que han calificado, entre otras cosas, de "obsceno". El principal partido de la oposición dio incluso por suspendido el Pacto por la Justicia mientras éste continuara en su cargo.



También el PP había solicitado en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación. El hecho de que se descubriera que el ministro había cazado en Andalucía sin licencia, lo que le ha costado la apertura de un expediente informativo por la Junta de Andalucía, no ha venido más que agravar una polémica en la que han entrado los propios compañeros de partido de Bermejo.



Este fin de semana varios líderes socialistas como el presidente del Congreso, José Bono, y el candidato socialista a la presidencia vasca, Patxi López, han asegurado que la cacería en la que participó el ministro junto al juez Garzón no ha gustado al PSOE.



Otro frente abierto: la huelga de los jueces



Además de la gran polémica a cuenta de las cacerías del ya ex ministro, Bermejo ha tenido durante los últimos meses un frente abierto con los jueces que ha protagonizado su primera huelga en España.



Tras varias reuniones con las principales asociaciones judiciales, dos de los colectivos judiciales decidieron hacer huelga el pasado 18 de febrero, algo que criticó Bermejo por considerar "injustificado" este paro judicial. Según él mismo dijo, su ministerio es el que más esfuerzo ha hecho para modernizar la Administración de la Justicia.