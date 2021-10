El PP ha pedido esta tarde en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre la posible vulneración del principio de separación de poderes por parte del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras conocerse que cazó con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en plena investigación del caso Gürtel.



La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que registrarán la petición para investigar la posible vulneración también de los principios de independencia judicial, de legalidad, y de los códigos de buen gobierno.



Los detalles que se han ido conociendo sobre la cacería en la que el ministro coincidió con el juez Baltasar Garzón, instructor de la investigación de la supuesta trama de corrupción del PP, suponen una "muy grave confusión" entre los poderes del Estado, a juicio del partido.



La caza, protagonista



Opina la dirigente del PP que al haber compartido jornadas de caza con el magistrado Garzón, instructor de la operación en la que están presuntamente implicados cargos del PP, Bermejo puede haber vulnerado principios éticos y el Código del Buen Gobierno.



Además, ha hecho hincapié en que el propio ministro ha reconocido haber participado en una montería junto a Garzón en una finca de Andalucía, comunidad para la que no dispone de licencia de caza, lo cual le hace responsable de una infracción castigada con multa.



Todas estas "circunstancias", ha explicado Sáenz de Santamaría, han impulsado al grupo popular a reclamar la apertura urgente de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer el "comportamiento", según sus palabras, de Mariano Fernández Bermejo.



A ello se une que algunas de las cacerías en las que ha participado el ministro podrían haber sido "regalos, privilegios", cuya aceptación vulneraría el código de buen gobierno aprobado hace cuatro años.



En manos de la Mesa del Congreso



Todo ello supone, en opinión del PP, una alteración de la calidad de la democracia y del Estado de Derecho por confusión de poderes, por poner en entredicho la independencia judicial y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.



Sáenz de Santamaría ha explicado que el PP hablará con el resto de grupos para conocer su opinión sobre esta iniciativa. En primer lugar, debe ser calificada por la Mesa y después someterse a votación.



De momento, el PP propone que la comisión investigue durante dos meses, pero la portavoz no quiso desvelar aún los comparecientes que pedirá su grupo en caso de ser aceptada.



El PSOE califica la petición de "disparate"



Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarrubia, considera "un disparate" que el PP haya pedido la creación de esta comisión de investigación porque "no hay ni materia ni contenido de fondo" sobre esta cuestión.



"Es mucho más vulneración de la división de poderes que el PP exija a un juez que dé a conocer los nombres de los imputados y que le marque los tiempos en un sumario concreto", ha replicado Villarubia, que considera que "eso sí que es interferencia en el Poder Judicial", enfatizó.