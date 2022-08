Air Comet ha presentado una oferta a los sindicatos comprometiéndose a abonar todos los salarios que adeuda en dos plazos antes de que acabe el año, solicitando de los trabajadores que abandonen la huelga indefinida que mantienen a lo largo del mes de diciembre.

Asimismo, la empresa ha ofrecido garantizar el pago de los salarios mediante la emisión de pagarés individualizados, y al día de hoy, según la aerolínea, un 30% de los trabajadores ha retirado esos pagarés.

Por ello, la dirección de Air Comet pide a los sindicatos que cese la huelga, y que la normalidad vuelva a la compañía. ya que está ocasionando "unos daños enormes a la empresa". "Una vez desaparecida la causa que la originó no tiene sentido", ha dicho la aerolínea, reiterando que "con esta oferta todos los trabajadores de Air Comet estarán al día en sus cobros, antes de finalizar el año".

Air Comet, adeuda cerca de 16 millones de euros a la Seguridad Social, por lo que sus propietarios barajan acogerse a la línea ICO abierta por el Gobierno para respaldar al sector aéreo, y con la que prevén ingresar 20 millones de euros, además de solicitar un crédito puente para dotarse de liquidez.

La huelga se mantiene

Sin embargo, según un portavoz del comité de huelga, los trabajadores no suspenderán la huelga hasta que cobren. "Sintiéndolo mucho, hasta que no veamos el dinero no suspenderemos la huelga, ya que nos han prometido muchas veces que nos van a pagar y no lo han hecho", han comentado las mismas fuentes, precisando que la compañía sigue sin aportar "ninguna garantía" de que el próximo 21 de diciembre hará efectivos los pagos.

Unos 120 trabajadores de la aerolínea presidida por Gerardo Díaz Ferrán se han concentrado este jueves en la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde opera la compañía, para reclamar el cobro de todas las nóminas atrasadas.

Los manifestantes, que han repartido folletos con la imagen de Díaz Ferrán disfrazado de pirata, portaban sendas pancartas en las que se leía "Díaz Ferrán páganos ya" y "¿Dónde está nuestro dinero?".