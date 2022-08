Mariano Rajoy, ha criticado al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su "inoperancia" en la crisis de General Motors y por su errónea política económica, y ha llegado a pedir que retire los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al incluir previsiones que son "mentira".



El presidente del PP ha achacado además a Zapatero la responsabilidad del secuestro del atunero vasco "Alakrana".



En su intervención en el marco del Día del Afiliado en Aragón, que ha tenido lugar este domingo en el Parque de Atracciones de Zaragoza, el líder de los populares consideró que con la planta de Opel Europa, ubicada en la localidad zaragozana de Figueruelas, "ha pasado lo de siempre"



Rajoy ha criticado al Gobierno porque " no se adelantó a los acontecimientos, no previó lo que iba a suceder ni hizo las gestiones necesarias e improvisó".



Al Gobierno "le ha pillado el toro"



Rajoy ha añadido que en la negociación con el nuevo propietario de Opel Europa, la multinacional austriaco-canadiense Magna, al Gobierno central "le ha pillado el toro".



Rajoy ha concluido que "hay que dar la batalla y la vamos a ganar a pesar de la inoperancia y la incompetencia del Gobierno".



Pide la retirada de los PGE



Rajoy ha pedido a Zapatero que de forma "urgente" retire los Presupuestos Generales del Estado, que son un "enorme error" porque incluyen previsiones económicas "que son mentira", un incremento del gasto público del 17%, ha dicho, y una subida de los impuestos con la que los españoles van a pagar "los errores del Gobierno".



Rajoy también ha apuntado que Zapatero está instalado en el "dejadme solo, que esto lo arreglo yo", y por eso le ha instado a que escuche a la gente, pregunte, "y tenga en la cabeza algo más que su voluntad napoleónica".



Achaca a Zapatero el secuestro del 'Alakrana'



El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha achacado además al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la responsabilidad del secuestro del atunero vasco 'Alakrana' en aguas del Océano índico, ya que, ha sentenciado, estas cosas ocurren cuando "no se previene, cuando no se toman medidas", y entonces España "hace el ridículo".



Sucesos así, ha agregado, no les ocurren a otros países de la Unión Europea, que toman medidas "antes de que ocurran estas catástrofes".



La forma de actuar en la gestión de este secuestro demuestra "la política de Zapatero", que "improvisa, no fija el rumbo, no establece un camino y no tiene un plan en la cabeza".



"La realidad es mejor" que los sondeos publicados en la prensa



El líder de los populares también se ha referido a las dos encuestas que publican hoy El País y La Vanguardia y que confirman que el PP ganaría las elecciones.



Rajoy ha reconocido que ambos sondeos son "buenos" para el Partido Popular, aunque también ha dicho que "la realidad es mejor" y que los datos que arrojan ambas encuestas son "un estímulo para trabajar más" con el objetivo de ganar las elecciones en las urnas.