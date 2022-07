El IPCA entró en tasas negativas en el mes de marzo

El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España no experimentó variación en abril y mantuvo su tasa interanual en el -0,1%, con lo que ya son dos los meses en los que este indicador registra tasas negativas, según los datos del indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística.



En concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo. En toda la serie histórica de este indicador, que arranca en enero de 1997, no se había registrado nunca una tasa negativa.



El hecho de que los precios se hayan mantenido sin cambios en abril rompe con la racha de ocho descensos consecutivos que acumulaba ya el IPCA, a la baja desde julio de 2008.



La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas varía en alguna décima- con la del IPC general, cuya evolución del mes de abril se publicará el próximo 13 de mayo.



Se descarta la deflación



De situarse el IPC general en el -0,1%, la inflación interanual española se mantendría también sin cambios con respecto al dato de marzo.



El mes pasado la inflación entró por primera vez en negativo, pues desde 1961, año en el que se inicia la serie, nunca se había experimentado una tasa negativa de crecimiento de los precios. No obstante, el Gobierno sigue descartando la entrada en deflación (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, según la definición del FMI).



El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, también ve como "una posibilidad remota" el riesgo de deflación.



Desde julio de 2008, cuando 'tocó un techo' del 5,3%, el IPCA ha descendido más de 5 puntos, coincidiendo con la tendencia a la baja del precio del petróleo y con el abaratamiento de algunos alimentos. Hace un año, en abril de 2008, la tasa interanual del IPCA estaba en el 4,2%.



El indicador adelantado se calcula utilizando el mismo procedimiento que el empleado para el Indice de Precios de Consumo Armonizado, pero utilizando diversos métodos de modelización estadística para estimar la información de la que aún no se dispone en el momento de su publicación.



Los precios en la eurozona en el 0,6%



La inflación interanual de la zona del euro se mantiene en abril en el 0,6%, sin cambios respecto a marzo, con lo que continúa en el nivel más bajo desde que comenzaron los registros, en enero de 1997.



Eurostat ha publicado su primer cálculo sobre evolución de los precios en abril, cuyo dato definitivo se conocerá el próximo 15 de mayo.



La oficina estadística comunitaria elabora la primera estimación sobre la evolución de la inflación a partir de la información facilitada por los Estados miembros y con datos sobre precios energéticos.



Según Eurostat, este cálculo rápido es muy fiable, ya que en los dos últimos años las estimaciones han coincidido con los datos definitivos en 17 ocasiones y en otros 7 casos se desviaron sólo una décima.



Además ha difundido los datos del paro en la Unión Europea. España con una tasa del 17,4% es el país de la UE con más desempleados.