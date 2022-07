El ministro de Industria, Turismo y Comercio,, ha reiterado quey que si se igualara el consumo de productos nacionales al nivel del resto de países de la Unión Europea, "salvaríamos 120.000 empleos". Sin embargo, añadió que esta petición "no tiene nada que ver con proteccionismo".Preguntado en el Congreso de los Diputados sobre su valoración delaprobado por el presidente de Estados Unidos, Sebastián destacó que ese plan exigía en su última versión una "aplicación coherente con los acuerdos" internacionales que tiene el país americano, "lo cual es una buena noticia para los que defendemos el libre comercio".En este sentido, aseguró que "", y su petición de "consumir algo más de productos españoles" no tiene nada que ver con la idea de proteccionismo.Además Sebastián adelantó que viajará a Estados Unidos al frente depara promocionar los productos "made in Spain" en el mercado estadounidense.Por otro lado, el ministro fue preguntado por el diputado popular Ramón Aguirre sobre "en nombre de quién hablaba" cuando dijo que al Gobierno se le estaba acabando la paciencia con la banca, a lo que contestó que hablaba "".El diputado del PP le achacó quepor los dirigentes socialistas, y por el ministro de Economía,No obstante, Sebastián reiteró que él ha expresado públicamente una preocupación que no es sólo suya, "sino de toda la sociedad", y que el Gobierno será "exigente con la banca para que las medidas lleguen a las familias y a las pymes".