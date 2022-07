Rajoy pide la recusación de Garzón y rompe "cualquier interlocución" con Bermejo

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que su partido "rompe cualquier interlocución" con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido además la recusación del juez Baltasar Garzón, por "irse de caza" juntos el pasado fin de semana, un acto que le parece "obsceno".



Rajoy ha comparecido ante los medios de comunicación rodeado de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.



La dirección del partido había convocado para este miércoles una reunión urgente de dicho órgano tras conocerse las primeras informaciones sobre la investigación que ha emprendido el juez Baltasar Garzón acerca de una supuesta trama empresarial relacionada con el PP.



Tras la reunión, el líder del PP ha asegurado que no tiene más información del sumario que "la que sale en los medios de comunicación", añadiendo que "esto no es un trama del PP, es una trama contra el PP, que es una cosa muy distinta".



Ante esta situación, dice Rajoy, "el PP está en una situación de indefensión absoluta y se está haciendo un daño enorme e irreparable a muchas personas". Califica las filtraciones del sumario como "un atentado frontal al estado de derecho". Ha resaltado también la "honorabilidad del partido" ante las filtraciones de la operación Gürtel que ya se ha saldado con seis detenidos y un total de 37 imputados.



Actuará con contundencia si algún militante ha hecho algo



Si algún militante del PP hubiera hecho algo reprochable, afirma Rajoy, actuarían "con toda la contundencia". Además ha recordado las recientes dimisiones del ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y del consejero de Deportes, Alberto López Viejo.



"Este partido no ha recibido un solo euro de las personas imputadas en esta trama", ha puntualizado.



Entre los acurdos adoptados por el Comité Nacional Rajoy ha remarcado que van a exigir el levantamiento total del sumario y la comparecencia urgente en el Congreso del Fiscal General del Estado para responder ante las filtraciones del secreto de sumario.



Las reacciones



El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya ha respondido a las nuevas medidas anunciadas por el PP, pidiendo responsabilidad y respeto a las instituciones.



En referencia a las declaraciones de Rajoy, el ministro ha lamentado que se dispare contra el Estado de Derecho, "porque uno tiene problemas dentro". "El Estado de Derecho es algo más serio que se merece un respeto que no se le está teniendo", asevera.



Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella ha reclamado ante Rajoy una defensa más firme de las personas que formaron el equipo de José María Aznar, aunque también ha expresado su total conformidad con su actitud frente a la investigación del juez Baltasar Garzón.



Botella, según han informado fuentes populares, ha aprovechado la reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional para pedir esto y ha reclamdo una protección más enfática a ese "legado".