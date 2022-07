El alcalde de Boadilla dimite tras la renuncia de su ex número dos y tras ser imputado por Garzón

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha dimitido finalmente después de afirmar este martes que no lo haría hasta que no lo hiciera también la ex número dos en la agrupación local, María Jesús Díaz. Ha dimitido como alcalde pero no como concejal.



Según informa RNE, ambos han presentado su dimisión ante el registro después de las 13.30 horas tras verse señalados en una presunta red de corrupción y tráfico de influencias, desarrollada en varias localidades madrileñas, en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). Primero Díaz en persona y después Panero a través de un funcionario.



González Panero ha sido imputado, de hecho, por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.



La dimisión de Díaz era un requisito indispensable para que se celebrase este Pleno y para que el alcalde renunciase a su cargo, tal y como se acordó con el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.



El hasta ahora alcalde de Boadilla se va tras 24 horas en las que el Partido Popular ha insistido desde Génova en que ya había dimitido mientras que él insistía en que todavía seguía siendo alcalde.



Primero dijo que no se iba porque no había sido imputado. Luego que no se iba hasta que no lo hiciera su ex número dos para evitar que heredara el bastón de mando. Ahora ya se han dado las dos circunstancias.



El lunes por la mañana, González Panero desmentía a Rajoy y aseguraba que no dimitiría hasta que no fuera imputado. Por la tarde tuvo una reunión y el PP volvía a decir que González Panero se iba.



La misma secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, deja claro que el alcalde, ya "ha dimitido" de su cargo.



Pero el ex alcalde se ha resistido hasta el último momento. La dimisión pactada en Génova se ha retrasado porque el regidor local puso una condición. No dimitiría hasta que no lo hiciera formalmente la número dos de la agrupación local.



María Jesús Díaz y González Panero están enfretados desde el pasado mes de enero cuando la primera presentó una candidatura alternativa en las elecciones internas del PP.



María Jesús Díaz, que el pasado mes de enero se enfrentó al alcalde con una candidatura alternativa en las eleciones internas del PP.



María Jesús Díaz fue expulsada del Gobierno del PP el pasado 16 de diciembre de 2008. El alcalde, Arturo González Panero, alegó entonces que no podía mantenerla como primera teniente de alcalde al haber perdido su confianza en esta situación. En estas elecciones, el actual regidor obtuvo 186 votos frente a los 134 de María Jesús Díaz.



Por entonces, como consecuencia de esta situación, los 14 concejales que forman parte del Equipo de Gobierno realizaron un manifiesto de apoyo al alcalde de la localidad.



En defensa del partido



En medio de la polémica, Cospedal, ha elogiado este martes que en su formación haya personas que están dispuestas a abandonar un cargo público "para no perjudicar al partido", como ha ocurrido con el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo y con otro colaborador de Aguirre, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.



Además, advirtió de que, desde la dirección nacional, "no vamos a consentir este tipo de actuaciones" ni se piensa tolerar que haya personas "responsables o no responsables que empañen la trayectoria" que tiene el Partido Popular. "No lo vamos a permitir porque el PP es mucho más que todo eso", remachó.



Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó de "escandalosa" y "vergonzosa" la campaña de "desprestigio" contra el Partido Popular y avisó que de ello "tendrán que responder" quienes la están impulsando. Además, recalcó que "la transparencia y la responsabilidad" son las señas de identidad de su Gobierno.



Operación abierta



La 'operación Gürtel' sigue abierta y bajo secreto de actuaciones. Hasta el momento hay cuatro empresarios detenidos en la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ha imputado a 34 personas más en la trama, entre ellas al alcalde.



Este martes pasará a disposición judicial el último arrestado, Álvaro Pérez Alonso, responsable de la filial valenciana del conglomerado de empresas de Francisco Correa, a quien el juez Garzón considera cabecilla de la red.